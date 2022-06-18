ناشط مقدسي يجوب شوارع القدس حاملا علم فلسطين وقوات الاحتلال تعتدي عليه بوحشية (فيديو)

نشرت منصات فلسطينية مقاطع مصورة للناشط المقدسي محمد أبو الحمص وهو يجوب شوارع القدس حاملًا العلم الفلسطيني، متفاخرًا به.

وأظهرت المقاطع أبو الحمص في مواقع مختلفة بالقرب من أسوار القدس مستندًا على عصا حديدية تساعده على المشي جراء إصاباته المتكررة بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه، بينما يرفع العلم الفلسطيني على ظهره ويلصقه بملابسه ليستطيع الحركة بحرية.

ووثّق مقطع آخر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب بوحشية، ودفعه ومصادرة العلم الفلسطيني منه بالقوة.

وأفادت مواقع فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتدت على أبو الحمص في أحد شوارع البلدة القديمة شرقي القدس واستولت على العلم الفلسطيني، بينما قدمت فِرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية له، ونقلته إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أبعدت سلطات الاحتلال أبو الحمص عن حي الشيخ جراح بالقدس أسبوعين، وفرضت عليه كفالة بقيمة 5 آلاف شيكل، وذلك بعد اعتقاله ساعات في مركز تابع للاحتلال وسط القدس المحتلة.

ويُعد أبو الحمص من أبرز الناشطين المشاركين في الفعاليات الشعبية الرافضة للاحتلال في القدس، وهو من أهالي بلدة العيساوية، ويلقبه أهالي البلدة بـ”هبوب الريح”، وتعرّض للاعتقال والإبعاد مرات عدة.