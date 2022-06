الناطقة باسم الخارجية الروسية تسخر من صورة لماكرون مع زيلينسكي.. ماذا قالت؟

سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من صورة ظهر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يعانق نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما ينظر الأخير إلى الكاميرا.

ونشرت زاخاروفا الصورة عبر حسابها على فيسبوك، وعلّقت عليها “الآن فهمت لماذا لدى بوتين طاولة طويلة”، في إشارة إلى طاولة الاجتماعات التي ظهرت في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ماكرون قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووصل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أول أمس الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة لحشد الدعم الأوربي لأوكرانيا.

وتُعد الزيارة الرفيعة المستوى الأولى من نوعها للقادة الثلاثة معًا إلى العاصمة الأوكرانية منذ بداية الصراع في 24 فبراير/شباط الماضي.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي في بيان أن ماكرون وشولتس ودراجي، سافروا معًا إلى كييف بالقطار، وزار المسؤولون المواقع التي تعرضت للقصف.

وكانت طاولة المحادثات بين بوتين ونظيره الفرنسي قد لفتت الأنظار بسبب طولها المبالغ فيه، وجلوس الرئيسين متباعدين على طرفيها في اجتماع امتد نحو 5 ساعات في فبراير/شباط الماضي.

وذهبت تعليقات إلى أن طول الطاولة “يحمل رسالة إلى الرئيس الفرنسي، وأنه بمثابة طلب روسي بالوقوف على مسافة آمنة” بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

This table that Macron and Putin sat at in Moscow today is comically large. pic.twitter.com/pR4yce9u7j

— John Haltiwanger (@jchaltiwanger) February 7, 2022