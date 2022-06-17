سياسيون تونسيون للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب نجح الإضراب.. وقيس سعيد “ديكتاتور متعنت” (فيديو)

قال ياسين الطريقي الكاتب العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل بصفاقس إن الإضراب العام الذي دعا له الاتحاد كان ناجحا بكل المقاييس.

ووأضاف الطريقي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن الإضراب تسبب في شل جميع الأنشطة الحيوية في مختلف المطارات والموانئ التونسية كما توفقت الملاحة الجوية والبحرية من وإلى تونس.

وتابع “هذا الإضراب جاء بعدما فشلت جميع اللقاءات الحوارية بين الحكومة والاتحاد. وبعدما تبين لقيادة الاتحاد أن حكومة الرئيس قيس سعيد تصر على التنصل من جميع الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تم التوقيع عليها بين الاتحاد والحكومات السابقة”.

وحمل الطريقي حكومة الرئيس ما قد يترتب عن هذا الإضراب مؤكدا أنه جاء بعد استنفاذ جميع الحلول السلمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إن كلفة الإضراب العام في تونس وصلت إلى 300 مليون دولار.

وكان اتحاد الشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس دعا لإضراب ليوم واحد للمطالبة بإطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور وإلغاء مرسوم حكومي يمنع الوزارات من التفاوض مع الهياكل النقابية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الإضراب حقق نجاحا بنسبة 96.22%، مؤكدا أن الاتحاد أثبت مجددا أنه منظمة لديها القدرة على رسم التوجهات العامة، على حد تعبيره.

إضراب عام في #تونس بدعوة من "اتحاد الشغل" يشل مناحي الحياة في البلاد pic.twitter.com/KcQLg9eaYM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وأوضح الطريقي أن هذا الإضراب الناجح يقوم على تحقيق هدف واحد يتعلق بتحقيق مطلب العيش الكريم لجميع التونسيين والتونسيات.

وقال “مطالبنا ليست مادية أو نقابية في المقام الاول، إنما جاءت بعد ما تبين لنا أن الحكومة عجزت على مدى 10 أشهر عن تقديم حلول لمطلب العيش الكريم للمواطن التونسي، خاصة أن مشاهد النفايات والحشرات صارت الوجه المهمين في غالبية شوارع المدن التونسية”.

وقال إن حكومة الرئيس سعيد كانت تبحث عن تفعيل الإضراب بهدف الاقتطاع من أجور المضربين وضخها في خزينة الدولة.

وأضاف أن اتحاد الشغل يصر دوما على استنفاذ جميع شروط الحوار الاجتماعي مع الحكومة، “لكن يبدو أن هذا الأخير مصر على عدم الاستماع إلا لصوته أو صوت حاشيته”، على حد قوله.

الأمين العام لحزب العمال التونسي للجزيرة مباشر: دعونا لمقاطعة الاستفتاء على الدستور لغياب الضمانات اللازمة لتجنب تزوير الإرادة الشعبية pic.twitter.com/zIShgzmtzn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

من جهته اعتبر حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي أن الإضراب يمثل إجراء دفاعيا لأن حكومة سعيد لا تريد النظر في مطالب الشعب بقدر ما تعمل على الاستجابة لمصالح أقلية حاكمة.

الأمين العام لحزب العمال التونسي للجزيرة مباشر: دعمنا بقوة إضراب اليوم لمشروعية المطالب النقابية والعمالية#تونس pic.twitter.com/QSjzg8wXsn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وأضاف الحمامي أن حزب العمال دعم الاضراب لأنه يقوم على مطالب نقابية وعمالية مشروعة، وأن سعيد يريد التحايل على العمال والتفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف تبني جملة من إصلاحات اقتصادية واجتماعي جديدة.

الأمين العام لحزب العمال التونسي للجزيرة مباشر: #قيس_سعيد يسير بسرعة جنونية نحو فرض النظام القائم على الحكم الفردي pic.twitter.com/vgbXpQBIPr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وشدد الهمامي على أن الإجراءت التي يريد صندوق النقد الدولي تطبيقها في تونس موجعة للعمال وغالبية أبناء الشعب التونسي.





وخلص القيادي الحزبي إلى أن وضع تونس اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه الأمر في عهد حكومة حركة النهضة وأن المطلوب من جمع القوى السياسية العمل على “إسقاط منظومة سياسية يقودها ديكتاتور متعنت يسير بسرعة جنونية لإقامة حكم فردي على حساب إرادة الشعب”، حسب تعبيره.