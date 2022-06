“رسالة مخيفة”.. العفو الدولية تندد بقرار بريطانيا تسليم مؤسس ويكيلكس للولايات المتحدة

قوبل إعلان وزارة الداخلية البريطانية توقيعها أمرًا يقضي بتسليم الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع (ويكيليكس) بالصدمة في برلين ومنظمة العفو الدولية.

ووصفت منظمة العفو الدولية تسليم أسانج للولايات المتحدة، بـ”الرسالة المخيفة”.

وقالت أنييس كالامار أمين عام المنظمة إن “السماح بترحيل جوليان أسانج للولايات المتحدة سوف يعرضه لخطر كبير، وسيبعث برسالة مخيفة للصحفيين في أنحاء العالم”، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي. آيه. ميديا).

وأضافت “ندعو المملكة المتحدة إلى الإحجام عن تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة وإلى إسقاط الاتهامات والإفراج عن أسانج”.

We call on the UK to refrain from extraditing Julian Assange, for the US to drop the charges, and for Assange to be freed!https://t.co/KGMQvxeqvy — Amnesty International (@amnesty) June 17, 2022

وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه إذا تمت عملية التسليم، سيواجه أسانج خطرًا كبيرًا بالسجن الانفرادي المطول، وهو ما ينتهك الحظر المفروض على التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرًا يقضي بتسليم أسانج للولايات المتحدة ليواجه اتهامات بالتجسس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. آيه. ميديا)، اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الوزارة “اليوم، صدر أمر بتسليم السيد جوليان أسانج للولايات المتحدة بعد بحث المسألة من قبل المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا”، ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن متحدث وزارة الداخلية (لم تسمه) أن أمام أسانج 14 يومًا للاستئناف.

وفي السياق، ذكرت الحكومة الألمانية أن قرار بريطانيا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لا يزال محل نزاع قضائي.

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، في برلين إن حكم التسليم “قابل للطعن، وبالتالي ليس نهائيًا بعد لذلك هناك على الأرجح، وفق المعلومات الحالية طريق قانوني آخر يمكن سلكه”.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أنه في قضية أسانج “يجب الموازنة بين المصالح المحمية المختلفة”، مشيرة إلى أن هذه الحالة تتعارض فيها قضايا أساسية تتعلق بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة مع قضايا تتعلق بحماية أسرار الدولة.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق القضاء البريطاني على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، لتُرفع القضية إلى وزيرة الداخلية لاتخاذ قرار بشأنها.

وأفاد المتحدث بأن محاكم المملكة المتحدة لم تجد أن تسليم أسانج في هذه القضية يعد “قمعًا أو ظلمًا، أو أنه يمثل إساءة لاستخدام الإجراء (القضائي)، لم تجد (المحاكم) كذلك أن تسليمه قد يتضارب مع حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقه في الحصول على محاكمة عادلة وحقه في حرية التعبير، وسيحظى في الولايات المتحدة بمعاملة ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بصحته”.

ويريد القضاء الأمريكي محاكمة أسانج بتهمة التجسس، وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا حال إدانته في 18 تهمة بالسرقة، واختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية، وانتهاك قانون التجسس، ونشر مواد سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان بالتعاون مع مسرّبة البيانات تشيلسي مانينج.

وذكر بيان صادر عن الحملة المناصرة لأسانج أن هذا يوم أسود لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية، ونشرت حسابات ويكيليكس عبر تويتر “اليوم ليس نهاية المعركة. إنه مجرد بداية معركة قانونية جديدة. سنستأنف من خلال النظام القانوني”.

وجاء في البيان أن أي شخص في هذا البلد يهتم بحرية التعبير يجب أن يشعر بالخجل الشديد، لأن وزارة الداخلية وافقت على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي خططت لاغتياله.

Watch: The CIA plan to assassinate Julian Assange in London | CBS News #FreeAssangeNOW @CBSNews pic.twitter.com/MQTnUPgbZg — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

ويمكن لأسانج تقديم الاستئناف على القرار في المحكمة العليا بلندن، التي يجب أن تمنح موافقتها على الطعن للمضي قدمًا، ويمكنه في النهاية أن يسعى لرفع قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية، ولكن إذا رُفِض الاستئناف، يجب تسليم أسانج في غضون 28 يومًا.

‘We’re going to fight’: Julian Assange’s wife addresses US extradition – video https://t.co/iIRzhApaPK — Guardian news (@guardiannews) June 17, 2022