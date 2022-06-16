ووترغيت.. فضيحة سياسية حفرت اسمها في معاجم اللغة وتاريخ السياسة على مدار نصف قرن

ارتبط اسم مقر الحزب الديمقراطي الأمريكي في مبنى (ووترغيت) المجمع الفخم في قلب العاصمة واشنطن، بأكبر الفضائح السياسية على مدار نصف قرن.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في 17 يونيو/حزيران 1972 عن الفضيحة التي تسببت في استقالة الرئيس الأمريكي حينئذ ريتشارد نيكسون.

وتبين أن وراء عملية السرقة الفاشلة التي اكتشفها حارس الأمن في مبنى ووترغيت فضيحة من العيار الثقيل، فقد كلف مسؤولون على ارتباط بالبيت الأبيض 5 رجال بزرع أدوات تجسس والتقاط صور لوثائق داخلية بحثًا عن معلومات تورط معارضين لنيكسون.

واستخدمت الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية مصطلح (غيت) للإشارة إلى قضايا الرشوة والفساد والفضائح في مختلف أنحاء البلاد، ومنها صار مصطلحًا عالميًا.

وسمي حادث الرشوة التي دفعتها شركة (يونايتد براندز) إلى رئيس هندوراس لتخفيض الرسوم على صادرات الفاكهة (بانانا غيت).

وارتبط الاسم بقضايا كثيرة أثارت جدلًا، منها (تروبغيت) و(ترافيلغيت) بعد تسريح أشخاص مكلفين بتنظيم رحلات سفر الصحفيين في البيت الأبيض.

المصطلح بمعناه الجديد

كانت فرنسا أول من استخدم مصطلح (غيت) عام 1973 خلال (حادث واينغيت)، وهي فضيحة احتيال هزت أوساط النبيذ العريقة في منطقة بوردو.

ووظّف المصطلح مرة أخرى خلال فضيحة (أنغولاغيت) بشأن مبيعات أسلحة بطريقة غير قانونية لحكومة أنغولا في 1944، وطالت شخصيات سياسية فرنسية.

في الوقت نفسه، شهدت إيطاليا فضيحة (روبي غيت) بعدما نظّم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني سهرات مع شابات بعضهن قاصرات.

وحلّ المصطلح عندها مكان عبارة (أوبولي) المستخدمة سابقًا مثل (كالتشيو بولي) الفضيحة الرياضية التي طالت أوساط كرة القدم المحترفة.

وارتبط مصطلح (غيت) أيضًا بالمقر الملكي البريطاني عام 1992 بعدما كشفت صحيفة (ذي صن) عن فضيحة (سكويدجي غيت) التي تضمنت رسائل غرامية أكدت العلاقة التي جمعت بين الأميرة ديانا وأحد أصدقائها المقربين.

ووصلت كلمة (غيت) إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مذكرة حجب ثقة داخل حزبه بسبب فضيحة (بارتي غيت) حول حفلات نظّمت في مقر رئاسة الحكومة، وتخللها إسراف في الشرب خلال مرحلة الإغلاق الصارم جراء جائحة كورونا.

على الجانب الآخر، أفلتت بعض الحوادث التي هزت العالم من الارتباط بمصطلح (غيت) كان أبرزها فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بسبب علاقته الغرامية مع المتدربة الشابة مونيكا لوينسكي، ولم يطلق عليها (مونيكا غيت).

في حين واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فضيحة (راشا غيت) حول شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ووصل المصطلح إلى الحرب الروسية الأوكرانية من خلال فضيحة (يوكراين غيت) عندما اُتهم مسؤولون بابتزاز كييف للحصول على معلومات قد تكون محرجة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.

وخفف استخدام وسائل الإعلام العالمية لمصطلح (غيت) من صدى الفضيحة الأساسية في السياسة الأمريكية، وفقدت الكثير من وزنها السياسي.