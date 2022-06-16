منظمة: أفريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بجدري القرود هذا العام بينها 66 وفاة

كشف مسؤول في منظمة أفريقية معنية بمكافحة الأمراض، الخميس، أن أفريقيا سجلت نحو 1597 حالة اشتباه بجدري القرود منذ بداية العام الجاري، توفي منها 66 حالة.

وأكد القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض (أحمد أوجويل أوما) أنه لم يتم بعد احتواء المرض في القارة، وقال “عندما تبدأ حملة تطعيم ضد الجدري لاحتواء جدري القرود في العالم فإنها ينبغي أن تبدأ بأفريقيا”.

وقال المسؤول الأفريقي: “موقفنا هو أن التطعيم أداة مهمة ويجب أن يبدأ هنا في أفريقيا، هنا العبء أكبر والمخاطر أعلى والانتشار الجغرافي أوسع أيضا”.

أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية، أن تطعيم الجدري الذي كان معتادًا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى #جدري_القرود، وذلك استنادًا إلى دراسات، وفق المنظمة ذاتها.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/xywzouZ7qZ#طب #صحة#مع_الحكيم pic.twitter.com/qQf2iDGAKT — مع الحكيم (@m3alhakim) June 12, 2022

وأشار إلى أن الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة بجدري القرود هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والمغرب وغانا وليبيريا وسيراليون.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة طوارئ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي جدري القرود يمثل حالة طوارئ في مجال الصحة العامة تثير قلقا دوليا.

وجدري القرود مرض متوطن في أجزاء من أفريقيا، وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها المرض الفيروسي بؤر تفش هذا العام معظمها في أوربا.

وأبلغت نحو 30 دولة عن أكثر من 1300 حالة إصابة بالمرض معظمها في أوربا منذ أوائل مايو/أيار، وتم تسجيل معظم الحالات بين الرجال المثليين جنسيا.

وأثار تفشي المرض القلق لأن الفيروس نادرا ما يظهر خارج أفريقيا حيث يتوطن، ومعظم الحالات التي سجلت في أوربا لا تتعلق بالسفر إلى القارة.

ومع انتشار تفشي المرض، أوصت منظمة الصحة العالمية بتطعيم المخالطين للمرضى عن قرب ومنهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، لكنها حذرت من أنها تشهد بالفعل اندفاعا لتخزين اللقاحات.