مع الحكيم.. موجة جديدة من كورونا و4 طفرات جينية لمتحور أوميكرون (فيديو)

تشهد إصابات كورونا زيادة ملحوظة في بعض البلدان، مما يثير قلقًا من عودة نشاط الوباء من جديد في ظل اكتشاف علماء لأربع طفرات جديدة بمتحور أوميكرون وُصفت بأنها “آخذة في التزايد”.

ففي بريطانيا حذّر عدد من العلماء من أن البلاد تشهد موجة جديدة من إصابات كوفيد-29 خلال الشهر الحالي، وأشاروا إلى وجود أربع طفرات جينية مختلفة من متحور أوميكرون وأنها “كلها آخذة في التزايد على نحو سريع”، وذلك بعد أن اشتملت الموجة السابقة التي ضربت البلاد في مارس/آذار الماضي على نسختين متحورتين فقط.

وبعد أن بدأت الصين في تخفيف القيود بعض الشيء الأسبوع الماضي عادت لتشديدها مرة أخرى، ولم يعد معظم تلامذة بيجين إلى مدارسهم هذا الأسبوع مثلما كان مقررًا.

وقالت الحكومة إن العاصمة الصينية تواجه تفشيا “هائلا” لكوفيد-19 مرتبطا بإحدى الحانات، في الوقت الذي بدأت فيه مدينة شنغهاي المركز التجاري للبلاد فحوصا جماعية لاحتواء قفزة في حالات الإصابة مرتبطة بأحد صالونات تصفيف الشعر.

وبالرغم من انخفاض معدل الإصابات وفقا للمعايير العالمية، فإن الحكومة الصينية تهدف إلى القضاء تماما على الفيروس بسياسة صفر إصابات عكس بقية العالم الذي يتعايش مع الفيروس.

دول عربية تشهد ارتفاعا في الإصابات

وتشهد كذلك بعض الدول العربية ارتفاعا في معدل الإصابات، منها العراق والإمارات وكذلك الأردن الذي شهد ارتفاعا بنسبة 20% في أسبوع حسب وزارة الصحة، بعكس السعودية التي خففت القيود مع اقتراب موسم الحج.

وفي المغرب أعربت الحكومة عن قلقها بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أشهر من الاستقرار الوبائي وتسجيل حصيلة يومية ضعيفة، داعية المغاربة إلى العودة إلى ارتداء الكمامات والإجراءات التي سبق الالتزام بها خلال انتشار الوباء.

كما شددت الحكومة المغربية الرقابة على الحدود والموانئ، ومنعت السلطات المغربية سفينة سياحية ألمانية من الرسو في ميناء طنجة شمالي البلاد بعد رصد إصابات في صفوف ركابها.

أكبر حصيلة منذ أبريل

ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة، سجلت هونغ كونغ الأربعاء 1047 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة إصابات هناك منذ منتصف أبريل/نيسان، وأضافت الوزارة أن 971 حالة من هذه الإصابات هي إصابات محلية.

وأفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن الوزارة بأن حالة واحدة من هذه الإصابات تم تصنيفها على أنها خطيرة، وأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بالفيروس.