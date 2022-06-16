مسؤول أمريكي بارز: تتعين مساءلة قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

جدد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي التأكيد على فتح تحقيق شامل في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة مساءلة القتلة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الأسبوع الماضي، حول تتبع الإدارة الأمريكية للحقائق بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وقال كيربي ردا على سؤال أحد الصحفيين “ما نريده هو أن يتم إجراء تحقيق كامل في هذا الأمر، على أن تتم المساءلة والمحاسبة للمسؤول في نهاية ذلك التحقيق”.

ولفت خلال حديثه إلى طلب واشطنن إجراء تحقيقات “شاملة وكاملة وشفافة” حول اغتيال الزميلة شيرين، معتذرا عن الخوض في التفاصيل بقوله “ليس لدي أي تفاصيل إضافية حول الشكل الذي سيبدو عليه التحقيق المستقل”.

وتابع “نريد أن يكون التحقيق كاملا وشاملا، لأن الرئيس (جو) بايدن يهتم كثيرا بحرية الصحافة”، مؤكدا أن سياسة بايدن الخارجية قائمة على قيم مثل حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

عاجل | منسق مجلس الأمن الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: الرئيس بايدن لن يتردد في إثارة قضايا حرية الصحافة خلال زيارته للشرق الأوسط — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 15, 2022

من جانبه، تعهّد وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وسط خلاف محتدم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بشأن ملابسات الجريمة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت رفضها فتح تحقيق جنائي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه “لا مجال في الوقت الراهن لفتح تحقيق بشأن ظروف مقتل (شيرين) أبو عاقلة”.

ووصفت منظمة العفو الدولية قرار إسرائيل عدم التحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بأنه انتهاك للقانون الدولي، كما وصفت القرار بأنه انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

واستشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عاما) في 11 مايو/أيار الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهي ترتدي سترة وخوذة كُتبت عليهما بوضوح كلمة “صحافة” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.