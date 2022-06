“قللوا الشاي”.. وزير باكستاني يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك حفاظا على الاقتصاد الوطني

حث وزير التخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال المواطنين على تناول كميات أقل من الشاي للحفاظ على الاقتصاد “واقفا على قدميه” في ظل معاناة البلاد من التضخم.

وطالب الوزير في تصريحات صحفية الباكستانيين “بتقليل استهلاكهم للشاي إلى كوب أو كوبين في اليوم، كون الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة”.

وأوضح إقبال أن الشاي يتم استيراده عن طريق القروض.

Pakistan’s Federal Minister Ahsan Iqbal is seen appealing to Pakistanis to consume less tea because even the tea they drink is imported after taking loans.

When Pakistanis trolled Indians in Abhinandan’s case saying Tea Is Fantastic, they were not wrong.

It really is ☕️ pic.twitter.com/xXlvpumr5L

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) June 14, 2022