“قللوا الشاي”.. وزير باكستاني يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك حفاظا على الاقتصاد الوطني

حث وزير التخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال المواطنين على تناول كميات أقل من الشاي للحفاظ على الاقتصاد “واقفا على قدميه” في ظل معاناة البلاد من التضخم.

وطالب الوزير في تصريحات صحفية الباكستانيين “بتقليل استهلاكهم للشاي إلى كوب أو كوبين في اليوم، كون الواردات تفرض ضغوطا مالية إضافية على الحكومة”.

وأوضح إقبال أن الشاي يتم استيراده عن طريق القروض.

Pakistan’s Federal Minister Ahsan Iqbal is seen appealing to Pakistanis to consume less tea because even the tea they drink is imported after taking loans. When Pakistanis trolled Indians in Abhinandan’s case saying Tea Is Fantastic, they were not wrong. It really is ☕️ pic.twitter.com/xXlvpumr5L — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) June 14, 2022

ونشر الوزير الباكستاني على تويتر، اليوم، إحصائية توضح حجم استيراد بلاده من الشاي عام 2020، وتصدرها قائمة أكثر الدول استيرادا لهذا المنتج بنحو 589.8 مليون دولار أمريكي.

وفي السياق، طالب الوزير الشركات بإغلاق أبوابها في وقت مبكر لتوفير الكهرباء.

وتعد باكستان الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة أكبر مستورد للشاي في العالم، إذ اشترت بقيمة 640 مليون دولار في عام 2020 وفقًا للمرصد الاقتصادي.

ولجأ الكثيرون في باكستان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من دعوة إقبال، قائلين إن خفض استهلاك الشاي لن يفيد كثيرا في تخفيف المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وكتب بعضهم “بالأمس، طلب منا أحسن إقبال أن نستهلك كمية أقل من الشاي، وغدًا قد يقولون تناولوا كميات أقل من الطعام هل هذا هو الحل؟”.

وكانت الحكومة الباكستانية رفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة تصل إلى 45% ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتواجه البلاد تحديات اقتصادية شديدة منذ شهور أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والنفط، في الوقت الذي تراجعت فيه احتياطياتها من العملات الأجنبية “بسرعة كبيرة”.

وتراجعت الأموال التي يحتفظ بها البنك المركزي من 16.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط إلى ما يقارب 10 مليارات دولار في مايو/آيار، وفقا لوكالة رويترز.