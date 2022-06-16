دعت إليه أكبر نقابة عمالية في البلاد.. إضراب عام في تونس (فيديو)

عمّ إضراب دعت إليه أكبر نقابة عمالية في تونس اليوم الخميس، قطاعات عديدة، فشمل المطارات والموانئ البحرية وأجهزة إعلامية، وذلك ردًّا على رفض الحكومة زيادة رواتب العمال والموظفين.

ونفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عن العمل في القطاع العام ردًّا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أصلًا من أزمة سياسية ومالية خانقة.

وكان الاتحاد قد أعلن أن الإضراب في القطاع العام سيشمل المطارات والموانئ البحرية، وقال في بيان نشره أمس “إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات”.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، خلو محطتي الميترو والحافلات في ساحة الجمهورية بتونس العاصمة من الركاب، كما أكد الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى نهاية اليوم الخميس.

من جانبه أورد التلفزيون الرسمي التونسي، خبرا أكد فيه أن موظفيه يشاركون في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، وأعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مساندتها للاتحاد العام للشغل.

وقالت في بيان “تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مساندتها التامة لنضالات الاتحاد من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، خاصة أمام عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها في إدارة التفاوض الاجتماعي والتحاور مع الأطراف الاجتماعية والالتزام بالاتفاقيات السابقة”.

تشديد الضغط

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (وهو أكبر منظمة نقابية في تونس) في بيان إلى وقف العمل بجميع أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي 3 ملايين موظف.

وأوضح في البيان أنّ إضراب العمّال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة في 31 مايو/أيار الماضي.

ومن المقرر أن يلتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات، كما ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري.

ورغم أن قيادات الاتحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب غير سياسي، فإنّ هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة تُوجَّه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور عام 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.

ورفض اتحاد الشغل المشاركة في هذا الحوار، وقال إن “هدف الحوار هو فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار نتائج تمّ إعدادها من طرف الرئيس”.

لكن أنّ الاتحاد كان مساندا صريحا لقرار سعيّد احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ثم حلّه.

“إصلاحات مؤلمة”

وأمام استمرار ارتفاع التضخّم في البلاد يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين “لتعديل القدرة الشرائية”، كما يطالب بمنحهم مستحقات أقرّت عام 2021.

وتشترط القيادات النقابية التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر/كانون الأول عام 2021 يحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتتهم الحكومة الاتحاد، بعدم أخذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد بعين الاعتبار، ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.

ومن أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي، ومراجعة السياسة المعتمدة في دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية.

لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عديدة من تلك “الإصلاحات المؤلمة الرامية إلى إرضاء صندوق النقد الدولي”، وطالب بضمانات بعدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة.

يمثّل اتحاد الشغل طرفا فاعلا ومهما جدا في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه عام 1946. وقد حصل هذا التجمّع النقابي على جائزة نوبل للسلام عام 2015 مكافأة له على دوره في حلّ أزمة سياسية حادّة مرّت بها تونس، مهد ما سُمّي بثورات “الربيع العربي” التي انطلقت من هناك عام 2011.