“حجابي يقويني”.. اختيار لوحة لفتاة مسلمة محجبة لعرضها داخل الكونغرس الأمريكي

اختيرت لوحة لفتاة مسلمة محجبة تحمل عبارة “حجابي يقويني” باللغة العربية رسمتها طالبة أمريكية من أصول عربية كي تعرض في مبنى الكونغرس الأمريكي.

وفازت الطالبة سالي المقلاني -من مدرسة (رينيسانس) الثانوية للفنون في نيويورك- بمسابقة الكونغرس الفنية لعام ٢٠٢٢ ضمن منطقتها، واختارت النائبة في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لوحة سالي لما تمثله من رواية مضادة للكراهية ضد الحجاب معتبرة أن اللوحة “أداة للتعبير عن الذات وتمكين الشابات”.

وأضافت ألكساندريا كورتيز أن “تصوير الفنانة لشابة مسلمة متألقة يتعارض بقوة مع الصور النمطية المعادية للإسلام والحجاب، فضلا عن لون حجابها الأصفر والخلفية الداكنة، اللذين يبهران الناظر للوحة. الفن الجميل المقترن بالرسالة القوية يمثل منطقتي بالتأكيد”.

وقالت الطالبة سالي لوسائل إعلامية إنها من خلال عملها الفني تأمل أن تشعر كل فتاة محجبة بالراحة والثقة أثناء ارتدائها لحجابها، فهو يمثل الحماية والقوة لها في المجتمع.

Thank you @RepAOC for selecting this artwork to be displayed in the halls of Congress. Congratulations to Sally Almaklani for this wonderful achievement! We are so proud and excited!!! https://t.co/aIFOizW13J pic.twitter.com/6S0e7Xjakj

— CAIR New York (@CAIRNewYork) June 14, 2022