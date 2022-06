بعد 27 عاما من الخدمة.. مايكروسوفت تودع رسميا المتصفح “إنترنت إكسبلورر”

ودّعت شركة مايكروسوفت رسميا المتصفح “إنترنت إكسبلورر”، الذي كان إحدى الأدوات المرجعية الأولى لتصفح الإنترنت في منتصف تسعينيات القرن العشرين، قبل بروز أدوات تصفح منافِسة ضاهته ثم تجاوزته أبرزها “غوغل”.

وسيبقى استخدام “إكسبلورر” متاحا، لكن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في ولاية واشنطن لن تجري بعد اليوم أي تحديثات أو تعديلات على هذا المتصفح الذي أطلقته قبل نحو 27 عاما، في أغسطس/آب 1995.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في مطلع عام 2021، نهاية إكسبلورر الذي توفر منه 11 إصدارا، ثم حددت في مايو/أيار من العام نفسه تاريخ 15 يونيو/حزيران من العام الجاري 2022 لتنفيذ هذا القرار.

وتعتزم المجموعة الآن تركيز جهودها على متصفحها الآخر (إيدج) الذي أطلقته عام 2015، نظرًا إلى أنه “أسرع وأكثر أمانًا ويوفر تجربة تصفح أكثر حداثة”، بحسب ما أوضحته العام الماضي في تعليلها لهذا التوجه.

وحرصت الشركة على ضمان قدرة المتصفح إيدج على زيارة المواقع والتطبيقات المصممة على أساس المتصفح القديم (إكسبلورر).

وأشار موقع كينستا المتخصص إلى أن حصة إكسبلورر من سوق أدوات تصفح الإنترنت أصبحت مقتصرة على 2% في حين تبلغ حصة غوغل كروم 77% وسافاري من آبل 8% وإيدج 5%.

To our predecessor: You helped the world explore the internet along with every facet of life. Now, it's time to surf the big web in the sky 🕊 pic.twitter.com/43L0UpL0gQ

— Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) June 15, 2022