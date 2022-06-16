المتحدث باسم حكومة الدبيبة للجزيرة مباشر: لا نعترف بموازنة حكومة باشاغا والمصرف المركزي لن يعتمدها (فيديو)

قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقيادة عبد الحميد الدبيبة إن إقرار مجلس النواب المنعقد في طبرق لموازنة مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة فتحي باشاغا هو “خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات”.

وأضاف حمودة خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن البرلمان يهدف كذلك إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة الليبي بهدف فرض أمر واقع.

وأكد حمودة أن حكومة الدبيبة لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، وأن المصرف المركزي الليبي لن يعتمدها.

وكان مجلس النواب الليبي أقر مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة فتحي باشاغا بنحو 89.6 مليار دينار ليبي (20 مليار دولار).

وفي 31 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة باشاغا باشرت مهامها رسميًا من سرت.

ومطلع مايو، أعلنت حكومة باشاغا أنها أحالت مشروع موازنة البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، وفي 9 مايو، أحال مجلس النواب مشروع الموازنة إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.

واستبعد المتحدث باسم حكومة الدبيبة أن يوفر المصرف المركزي السيولة اللازمة للموازنة، مضيفًا “هذه المؤسسة المالية الليبية مستقلة عن حكومة باشاغا وهي ملك الشعب الليبي”.

وقال “الحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب في طبرق شكّلت في جلسة غير قانونية شابها الكثير من الاختلالات”.

وأضاف “حكومة باشاغا ولدت ميتة منذ اليوم الأول”، مؤكدًا “ما بني على باطل فهو باطل”.

وشدد محمد حمودة على أن حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا والمعترف بها دوليًا، وأنها “حكومة وحدة وطنية جاءت وفق اتفاق شامل تميز بمشاركة جميع المؤسسات والسلطات المنظمة للمشهد السياسي الليبي”.

وخلص حمودة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها.

جدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي يموّل حكومة الدبيبة ويتخذ من طرابلس مقرًا له، وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليًا لعوائد النفط في البلاد.

ومنذ نحو 4 أشهر، توجد حكومتان في ليبيا، بعدما رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.