الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: الإضراب ناجح بنسبة 96.22%

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الإضراب الذي تم تنفيذه في تونس اليوم الخميس بدعوة من الاتحاد، ناجح بنسبة 96.22%.

وقال الطبوبي في كلمة أمام حشد من أعضاء الاتحاد في العاصمة تونس “ننفذ الإضرابات ليس من أجل الإضرابات وإنما من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن تعنت الحكومة التي قال إنها “تبث الحقائق المزيفة” هو ما أجبرهم على الإضراب، وطالب بزيادة الأجور وتعديل المقدرة الشرائية للعمال مع ارتفاع التضخم.

وقال الطبوبي “اتهمونا بالخيانة ولكن الخيانة العظمى عندما ترتد على الاتفاقات وحقوق الطبقة العاملة والمهمشة” مشيرا إلى أن هناك سياسة ممنهجة وممولة من الخارج لضرب القطاع العام.

وأشار الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إلى أنهم طلبوا احترام الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومة، وقال “لو كانت الحكومة جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا”.

واتهم الطبوبي الحكومة بأنها “تصدر مراسيم وتعمل على تفكيك الدولة ومؤسساتها”، وقال “لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها”، مؤكدا أن العمال “ليسوا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب”.

انضباط تام

من جانبه أعلن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل نجاح الإضراب العام في ساعاته الأولى دون تسجيل إشكاليات وسط انضباط تام.

وقال المتحدث باسم الاتحاد إن الهياكل النقابية ضمنت الحد الأدنى من الخدمات بقطاع الصحة والصيانة بشبكات التزود بالكهرباء والماء.

الإضراب العام في تونس

وأُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العمومي وأُغلقت مكاتب البريد اليوم الخميس، إثر الإضراب العام عن العمل في القطاع العام، ردًّا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين.

والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

وأعلنت شركة “الخطوط الجوية التونسية” إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية المقررة اليوم، كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بمن فيهم الصحفيون والتقنيون في الدعوة إلى الإضراب وكُتب على شاشة القناة الحكومية “أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في إضراب”.

من أجل الحقوق

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (وهو أكبر منظمة نقابية في تونس) قد دعا في بيان إلى وقف العمل بجميع أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي 3 ملايين موظف.

وأوضح في البيان أنّ إضراب العمّال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة في 31 مايو/أيار الماضي.

وأمام استمرار ارتفاع التضخّم في البلاد يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين “لتعديل القدرة الشرائية”، كما يطالب بمنحهم مستحقات أُقرّت عام 2021.

وتشترط القيادات النقابية التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر/كانون الأول عام 2021 يحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم أخذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد بعين الاعتبار، ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.

ومن أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة السياسة المعتمدة في دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية.

لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عديدة من تلك “الإصلاحات المؤلمة الرامية إلى إرضاء صندوق النقد الدولي”، وطالب بضمانات بعدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة.

ويمثّل اتحاد الشغل طرفا فاعلا ومهما جدا في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه عام 1946. وقد حصل هذا التجمّع النقابي على جائزة نوبل للسلام عام 2015 مكافأة له على دوره في حلّ أزمة سياسية حادّة مرّت بها تونس، مهد لثورات “الربيع العربي” التي انطلقت من هناك عام 2011.