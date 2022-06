الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لأعداد المجبرين على الفرار في العالم

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن عدد المجبرين على الفرار من ديارهم بلغ أعلى مستوياته مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية، ليتجاوز عتبة 100 مليون شخص.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021.

وفرّ ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب، الذي يمكن أن يسبب مزيدا من النزوح في أماكن أخرى.

What does our new #GlobalTrends report tell us? Too many people #ForcedToFlee . Too many lives torn apart. There are no winners in war, conflict or persecution. https://t.co/0ujmcqX2Vq

وأفاد التقرير أن عدد المهجرين جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بلغ 89.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2021، بزيادة 8% عن العام السابق وبما يضاعف عدد المهجرين عليه قبل 10 سنوات.

ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، فإن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام، ارتفع على مدار العقد الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات.

Unless we learn again how to make peace, the number of people #ForcedToFlee their homes by war, persecution and violence will continue to grow.

We reached 89 million at the end of 2021 and we have gone over 100 million following the war in Ukraine.https://t.co/lYSmesGNel

