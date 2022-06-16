الأخبار

الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لأعداد المجبرين على الفرار في العالم

أطفال سوريون نازحون يسيرون في الوحل في مخيم بمدينة أعزاز شمال سوريا (رويترز)
16/6/2022

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن عدد المجبرين على الفرار من ديارهم بلغ أعلى مستوياته مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية، ليتجاوز عتبة 100 مليون شخص.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021.

وفرّ ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب، الذي يمكن أن يسبب مزيدا من النزوح في أماكن أخرى.

وأفاد التقرير أن عدد المهجرين جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بلغ 89.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2021، بزيادة 8% عن العام السابق وبما يضاعف عدد المهجرين عليه قبل 10 سنوات.

ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، فإن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام، ارتفع على مدار العقد الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات.

وكشف التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في نشوء أحد أسرع وأكبر أزمات النزوح القسري منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن عدد المجبرين على الفرار من ديارهم خلال عام 2022 بدءا من أفريقيا وصولا إلى أفغانستان تجاوز حاجز 100 مليون شخص.

وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي عقده بجنيف تعليقا على التقرير، من أن أزمة الأمن الغذائي التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية ستدفع المزيد من الناس في البلدان الفقيرة إلى ترك ديارهم، مما يزيد من معدلات النزوح العالمية.

وانتقد غراندي ما سماه قصر الموارد الممنوحة على أوكرانيا في حين أن البرامج الأخرى لمساعدة النازحين تعاني من نقص التمويل، وقال “يجب ألا تجعلنا أوكرانيا ننسى الأزمات الأخرى”.

وقال “إما أن يتحرك المجتمع الدولي للعمل من أجل معالجة هذه المأساة الإنسانية، وتسوية النزاعات وإيجاد حلول دائمة لها، أو أن هذا الاتجاه المريع سوف يستمر”.

المصدر : وكالات