الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي لأعداد المجبرين على الفرار في العالم

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن عدد المجبرين على الفرار من ديارهم بلغ أعلى مستوياته مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية، ليتجاوز عتبة 100 مليون شخص.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم نتيجة للاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف في نهاية عام 2021.

وفرّ ملايين آخرون من أوكرانيا أو نزحوا داخل حدودها مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب، الذي يمكن أن يسبب مزيدا من النزوح في أماكن أخرى.

What does our new #GlobalTrends report tell us?

Too many people #ForcedToFlee.

Too many lives torn apart.

There are no winners in war, conflict or persecution.https://t.co/0ujmcqX2Vq — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 16, 2022

وأفاد التقرير أن عدد المهجرين جراء الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بلغ 89.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2021، بزيادة 8% عن العام السابق وبما يضاعف عدد المهجرين عليه قبل 10 سنوات.

ووفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، فإن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم كل عام، ارتفع على مدار العقد الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات.

Unless we learn again how to make peace, the number of people #ForcedToFlee their homes by war, persecution and violence will continue to grow. We reached 89 million at the end of 2021 and we have gone over 100 million following the war in Ukraine.https://t.co/lYSmesGNel — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) June 16, 2022

وكشف التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في نشوء أحد أسرع وأكبر أزمات النزوح القسري منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن عدد المجبرين على الفرار من ديارهم خلال عام 2022 بدءا من أفريقيا وصولا إلى أفغانستان تجاوز حاجز 100 مليون شخص.

وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي عقده بجنيف تعليقا على التقرير، من أن أزمة الأمن الغذائي التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية ستدفع المزيد من الناس في البلدان الفقيرة إلى ترك ديارهم، مما يزيد من معدلات النزوح العالمية.

The number of people forced to flee their homes has increased every year over the past decade. It is at its highest level since records began. This is unacceptable. We need peace & political solutions.https://t.co/ujQdpn3Xky pic.twitter.com/FPoQmIXZai — António Guterres (@antonioguterres) June 16, 2022

وانتقد غراندي ما سماه قصر الموارد الممنوحة على أوكرانيا في حين أن البرامج الأخرى لمساعدة النازحين تعاني من نقص التمويل، وقال “يجب ألا تجعلنا أوكرانيا ننسى الأزمات الأخرى”.

وقال “إما أن يتحرك المجتمع الدولي للعمل من أجل معالجة هذه المأساة الإنسانية، وتسوية النزاعات وإيجاد حلول دائمة لها، أو أن هذا الاتجاه المريع سوف يستمر”.