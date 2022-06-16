احتفاء بإطلاق سراح ناشطيْن بريطانييْن بعد شهر من اعتقالهما لتضامنهما مع فلسطين

أفرجت الشرطة البريطانية عن ناشطَين بريطانيّيَن من منظمة (بالستاين أكشن) المناهضة لمصانع الأسلحة الإسرائيلية المقامة على أراضي المملكة المتحدة، وذلك بعد اعتقال دام شهرًا بسبب أنشطتهم المؤيدة للقضية الفلسطينية، وسط احتفاء بهم.

وشارك حساب فريق المنظمة على مواقع التواصل صورًا للناشطَين روني بركان وستافيت سيناي بعد إنهاء اعتقالهما.

وأرفق الحساب التعليق التالي “نحن سعداء بالإفراج عن سجنائنا السياسيين، قد يسجنوننا، لكنهم لن يكسروا عزمنا على إغلاق مصانع إلبيت سيستمز، سننتصر”.

وحمل الناشطان الأعلام الفلسطينية فور الإفراج عنهما، بالإضافة إلى لافتات خُطت عليها شعارات مثل: “الحرية لفلسطين”، و”أغلقوا إلبيت سيستمز”، وهو مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا.

We are pleased to welcome the release of our political prisoners. They may imprison us, but they’ll never break our determination to #ShutElbitDown! #WeWillWin pic.twitter.com/Qfe1ioXicq — Palestine Action (@Pal_action) June 15, 2022

ووفقًا للمنظمة، فقد أصدرت المحكمة بمدينة بريستول البريطانية في 15 يونيو حُكمًا بالبراءة بحق الناشطَين المتهمَين بالضرر الجنائي والسطو.

وواجه الثنائي المعتقلان، رفقة 7 آخرين من أعضاء الفريق، تلك الإدانات في أعقاب اقتحامهم لمقر مصنع (إلبيت سيستمز) بالمدينة وتخريب ممتلكاته وكتابة شعارات مؤيدة لحرية الفلسطينيين في ذكرى النكبة (15 مايو/أيار السابق).

🇵🇸 Devant le siège de Thales à Toulouse, banderole #FreeTheElbit2 en soutien à deux militant·e·s de Palestine Action qui passent en audience aujourd'hui pour leur libération sous caution suite à une action contre Elbit System en Angleterre. Thales complice ! #ShutElbitDown pic.twitter.com/pA3cTSoQlk — Collectif Palestine Vaincra (@Collectif_PV) June 15, 2022

وكانت الشرطة قد اعتقلت النشطاء التسعة جميعهم الذين اقتحموا المصنع، وأفرج قاضي التحقيق عن 7 منهم بكفالة وتحت إجراءات مشددة، شملت حظر التجول من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، وحظر التواصل مع بعضهم بعضًا.

ونددت المنظمة باعتقال نشطائها، في حين تسمح لمصانع الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على أراضيها لإنتاج مواد تسهم في انتهاك حقوق الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم المنظمة “تعاملت المحاكم والدولة مُخطِئةً مع نشطاء (بالستاين أكشن) كمجرمين، وفشلت في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي تسهلها إلبيت سيستمز بشكل مباشر”.

وأضاف “بغض النظر عن التكتيكات التي تستخدمها الدولة لمحاولة سحق حركتنا، سنصبح أقوى وأكثر إصرارًا على إغلاق إلبيت سيستمز”.

وفي إشارة للتضامن مع الناشطَين يوم الإفراج عنهما، نظمت رابطة “فلسطين ستنتصر” الفرنسية احتجاجًا أمام مقر مصنع (تاليس) الذي يتعاون مع الجيش الإسرائيلي في مدينة تولوز الفرنسية.

🇵🇸 Après un mois de détention provisoire suite à une action de @Pal_action contre Elbit System, @ronnie_barkan et @Stav_Si sont libres ! Le procès #Elbit9 est prévu pour avril 2023, mais la mobilisation continue contre les criminels de guerre et leurs complices ! #ShutElbitDown pic.twitter.com/CXxPq4OF3Y — Collectif Palestine Vaincra (@Collectif_PV) June 16, 2022

وحمل المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الناشطَين، وأخرى داعمة للفلسطينيين.

He’s such a good human being… https://t.co/rBaB5uEgMU — Robert Martin 🇵🇸 (@Robert_Martin72) June 15, 2022

وهنأ ناشطون ومتضامنون مع القضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، بركان وسيناي، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في نضالهم من أجل حقوق الفلسطينيين.

وبحسب موقع فريق بالستاين أكشن فإن (إلبيت سيستمز) هي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر زبون منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتمتلك الشركة 9 مواقع في جميع أنحاء بريطانيا: 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعهم في أولدهام نهائيًا تحت ضغط ناشطين.

وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بحوالي 85% من طائراته القاتلة دون طيار التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر ومكونات الطائرات الإسرائيلية جميعها.