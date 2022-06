احتفاء بإطلاق سراح ناشطيْن بريطانييْن بعد شهر من اعتقالهما لتضامنهما مع فلسطين

أفرجت الشرطة البريطانية عن ناشطَين بريطانيّيَن من منظمة (بالستاين أكشن) المناهضة لمصانع الأسلحة الإسرائيلية المقامة على أراضي المملكة المتحدة، وذلك بعد اعتقال دام شهرًا بسبب أنشطتهم المؤيدة للقضية الفلسطينية، وسط احتفاء بهم.

وشارك حساب فريق المنظمة على مواقع التواصل صورًا للناشطَين روني بركان وستافيت سيناي بعد إنهاء اعتقالهما.

وأرفق الحساب التعليق التالي “نحن سعداء بالإفراج عن سجنائنا السياسيين، قد يسجنوننا، لكنهم لن يكسروا عزمنا على إغلاق مصانع إلبيت سيستمز، سننتصر”.

وحمل الناشطان الأعلام الفلسطينية فور الإفراج عنهما، بالإضافة إلى لافتات خُطت عليها شعارات مثل: “الحرية لفلسطين”، و”أغلقوا إلبيت سيستمز”، وهو مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا.

We are pleased to welcome the release of our political prisoners. They may imprison us, but they’ll never break our determination to #ShutElbitDown! #WeWillWin pic.twitter.com/Qfe1ioXicq

— Palestine Action (@Pal_action) June 15, 2022