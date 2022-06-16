إسرائيل تمتنع من نشر نتائج تحقيق الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

امتنعت الشرطة الإسرائيلية عن نشر نتائج تحقيقها في حادث الاعتداء على جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة بمدينة القدس الشرقية في 13 مايو/أيار الماضي.

وفي تصريح مكتوب ومقتضب قالت شرطة الاحتلال “تم تلخيص التحقيق الميداني في نشاط الشرطة خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة وعرضه على مفوّض الشرطة، وتم إطلاع وزير الأمن الداخلي على النتائج التي تم التوصل إليها”.

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للشرطة كوبي شابتاي “كان موكب جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة حدثا معقدا، ومن المستحيل أن نبقى غير مبالين بالصور القاسية”.

وأضاف في ذات التصريح الذي أصدرته الشرطة “بتوجيهاتي، ستحقق الشرطة في سلوك القوات على الأرض بهدف استخلاص الدروس وتحسين السلوك العملياتي لحوادث مماثلة في المستقبل”، مؤكدا أنه “يثق في ضباط الشرطة الإسرائيلية”.

ويأتي بيان الشرطة الإسرائيلية قبل أقل من شهر من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، وجدد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي التأكيد على فتح تحقيق شامل في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وعلى ضرورة مساءلة القتلة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الأسبوع الماضي، حول تتبع الإدارة الأمريكية للحقائق بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وكان اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الجنازة في المستشفى الفرنسي بالقدس الشرقية قد أثار ردودا غاضبة على المستوى العالمي، حيث هاجم أفرادها المشاركين في تشييع جثمان الزميلة شيرين.

وحاول المشيعون الفلسطينيون وقتها الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن “عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال اقتحام شرطة الاحتلال للمستشفى الفرنسي”.