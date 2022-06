‏أوكرانيا.. 2.4 مليون هكتار من المحاصيل الشتوية لن يتم حصادها بسبب الحرب

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أنه لن يتم حصاد ما يقرب من 2.4 مليون هكتار من المحاصيل الشتوية -وهو ما قيمته 1.435 مليار دولار- بسبب الحرب الروسية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة الخسائر التي تعرضت لها البلاد في قطاع الزراعة وحده بلغت نحو 4.3 مليارات دولار حتى الآن بسبب المواجهات العسكرية.

وجاءت بيانات الوزارة الأوكرانية بالاعتماد على تحليل أجرته بالتعاون مركز أبحاث الغذاء واستخدام الأراضي التابع لكلية كييف للاقتصاد.

Our team finished the rapid damage assessment for Ukrainian agri. Key takeaways – 4.3 b. in damages from Russian invasion. Approx. 15% of all UA agriassets.The biggest problem for upcoming years – is demining.

Reports on Losses&Needs are on their way. https://t.co/IpNAMOCLnN

— Roman Neyter (@rneyter) June 15, 2022