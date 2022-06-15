واجه ثعبانا بشجاعة استثنائية.. إنقاذ طفل هندي أصم وأبكم علق داخل بئر لمدة 4 أيام (فيديو)

تمكنت فِرق الإغاثة الهندية، مساء الثلاثاء، من إنقاذ طفل أصم وأبكم (10 أعوام) بعدما ظل عالقا لمدة 4 أيام متواصلة داخل بئر ضيقة بها ثعابين وعقارب وصخور شديدة الصلابة.

وسقط الطفل راهول ساهو، الجمعة، في بئر عمقها 24 مترا عندما كان يلعب قرب منزله في ولاية تشاتيسغار وسط الهند.

واحتفى رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل بعملية إنقاذ راهول، وغرد “الصبي أُخرِج من البئر سليما بفضل صلوات الجميع وجهود فِرق الإغاثة الحثيثة”.

وأشار في تغريدة أخرى -أرفقها بمقطع مصور يوضع متابعته لعملية إنقاذ الصبي- إلى مواجهة راهول فترة بقائه داخل البئر التي استمرت 104 ساعات “بشجاعة” في ظل وجود للأفاعي.

وقال مسؤول محلي إن راهول “على قيد الحياة لكنه أصبح نحيلا”، موضحا أنه نُقل إلى أحد المستشفيات في المنطقة المجاورة.

وأضاف “رُصد ثعبان في البئر، لكن الصبي أظهر شجاعة استثنائية، وبقي هادئا أثناء عملية إنقاذه”.

واستخدمت فِرق الإغاثة آلات تحريك التربة ورافعات، وحفرت نفقا موازيا للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

हमारा बच्चा बहुत बहादुर है। उसके साथ गढ्ढे में 104 घंटे तक एक सांप और मेढक उसके साथी थे। आज पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है, जल्द अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटे, हम सब कामना करते हैं। इस ऑपरेशन में शामिल सभी टीम को पुनः बधाई एवं धन्यवाद। pic.twitter.com/JejmhL7PBj — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 14, 2022

وفي السياق، أشارت السلطات المحلية إلى أن سوء الأحوال الجوية إضافة إلى وجود أفاعٍ وعقارب وصخور شديدة الصلابة “أعاقت عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ”، وفق وكالة فرانس برس.

وعادة ما يذهب الأطفال ضحايا مثل هذه الحوادث في الهند.

وشهد عام 2019 وفاة طفل يبلغ من العمر عامين، بعدما علق لمدة 4 أيام في بئر بولاية البنجاب شمال غربي الهند. وخلال العام ذاته، تم إنقاذ رضيع عمره 18 شهرا من بئر في ولاية هاريانا (شمالي البلاد) بعدما علق في الداخل لمدة يومين.