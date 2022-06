مطالب داخل البرلمان الكندي لاتخاذ إجراءات تجاه إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

دعت نائبتان بالبرلمان الكندي حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين ومنظمات المجتمع المدني في فلسطين.

وأشارت النائبة الكندية هيذر ماكفرسون خلال جلسة عامة إلى أول تقرير للجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر مطلع شهر يونيو/حزيران الحالي، والذي أكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاته أساسيٌ لوقف العنف في المنطقة.

Human Rights are #HumanRights everywhere!

The Liberal gov't cannot pick and choose when and where they support human rights.

The gov't must seriously consider the @UNHumanRights Commission of Inquiry report and revisit its failed policy towards #Palestine and #Israel. pic.twitter.com/emBNu3vwaq

— Heather McPherson (@HMcPhersonMP) June 14, 2022