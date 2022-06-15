بفوزها على نيوزيلندا.. كوستاريكا تقتنص آخر مقاعد كأس العالم في قطر (فيديو)
اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا 1- صفر في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد علي بن علي المونديالي.
ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.
واضطر المنتخب النيوزيلندي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.
🇨🇷 جويل كامبل يحرز هدفا مبكرا في مرمى نيوزيلندا 🇳🇿#تصفيات_كاس_العالم_2022 | #قطر2022 #نيوزيلندا_كوستاريكا #Qatar2022 pic.twitter.com/V9ewkabsGF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2022
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم التي تضم منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.
وبلغت كوستاريكا نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.
المنتخبات المتأهلة 🚨
إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_2022 | #كأس_العالم#Qatar2022 | #WorldCup | #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/Wc0UzGhzVk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2022