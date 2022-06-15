بفوزها على نيوزيلندا.. كوستاريكا تقتنص آخر مقاعد كأس العالم في قطر (فيديو)

اكتمل عقد المتأهلين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا 1- صفر في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد علي بن علي المونديالي.

ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

واضطر المنتخب النيوزيلندي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكوستاريكي في المجموعة الخامسة بكأس العالم التي تضم منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.

وبلغت كوستاريكا نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014، عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.