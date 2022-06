في اللحظة الأخيرة.. محكمة أوربية توقف ترحيل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا

قالت مراسلة الجزيرة في بريطانيا إن أول رحلة لترحيل لاجئين من بريطانيا إلى رواندا أُلغيت بعد قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي قوله إن الإلغاء تقرر في اللحظة الأخيرة مساء الثلاثاء بعد أن أصدرت المحكمة أوامر بوقف ترحيل العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا على متنها.

وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لانتقادات من معارضين وجمعيات خيرية وزعماء دينيين وصفوها بأنها “غير إنسانية”.

وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوربا، من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر.

وكان من المقرر بدء الترحيل من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا.

وفي تغريدة على تويتر قالت منظمة (كير فور كاليه) المتخصّصة في الدفاع عن طالبي اللجوء إن “آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا”.

وسارعت الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنّ قرارات القضاء الأوربي لن تثنيها عن المضيّ قدماً في خطتها.

BREAKING: Last ticket cancelled.

NO ONE IS GOING TO RWANDA

— Care4Calais (@Care4Calais) June 14, 2022