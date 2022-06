“في أسوأ وقت ممكن”.. الأمم المتحدة تقطع المساعدات الغذائية عن 1.7 مليون شخص في جنوب السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيتم قطع المساعدات الغذائية عن 1.7 مليون شخص على الأقل في جنوب السودان بسبب “النقص الحاد في التمويل”.

وقال بيان للبرنامج الأممي إن “نحو 60% من السكان البالغ عددهم أكثر من 11 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي”.

وأوضح البيان أن البرنامج الأممي “اضطر إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف خلال العام الماضي” مشيرا إلى أن 178 ألف طفل “لم يعودوا يتلقون وجبات مدرسية” في تلك المنطقة من العالم.

وأضاف “الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بكثير التمويل الذي تلقيناه هذا العام، وإذا استمر الوضع على هذا النحو سنواجه مشكلات أكبر وأكثر كلفة في المستقبل، بما في ذلك زيادة الوفيات وسوء التغذية والتقزم والأمراض”.

🚨 🆘 ALERT: The suspension of assistance comes at the worst possible time for the people of #SouthSudan as the country faces its hungriest year since independence.

WFP had exhausted all options before suspending food assistance, including halving rations in 2021.

— World Food Programme (@WFP) June 14, 2022