شاهد: سوري ينقذ تركيًّا من الغرق في بركة طينية

نجح شاب سوري في إنقاذ رجل تركي كاد يغرق في بركة طينية تكونت بفعل الفيضانات التي تجتاح العاصمة التركية أنقرة منذ نحو أسبوع.

ونشر الشاب السوري محمد إبراهيم على حسابه في منصة (تيك توك) مقطعًا مصورًا يُظهر جهوده لإنقاذ الرجل التركي الذي علق بسيارته في بركة طينية في واقعة كادت تتسبب في وفاته.

ويُظهر المقطع الشاب السوري وهو يقف على آلية ثقيلة وبيده عصا حتى يتمكن من سحب الرجل التركي.

وبرز خلال المقطع المصور أصوات لعدد من المواطنين الذين يثنون على قدرة الشاب السوري، ويأسفون لغرق السيارة بينما نجا صاحبها.

وحظي المقطع بنحو 4 ملايين مشاهدة وآلاف الإعجابات بعد أسبوع من نشره، وسط احتفاء بالشاب السوري ومخاطرته لإنقاذ المواطن التركي.

وتأتي شجاعة السوري محمد إبراهيم بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن مضايقات للاجئين في البلاد.

وتشهد العاصمة التركية أمطارًا غزيرة وفيضانات منذ 7 يونيو/حزيران الجاري، تسببت في مصرع 4 أشخاص وخسائر مادية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيولَ وهي تجرف السيارات والمارة وتُغرق المنازل.