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شاهد: سائق يخاطر بحياته ويقود شاحنة وقود مشتعلة لإبعادها عن منطقة سكنية

15/6/2022

أظهر سائق نيجيري شجاعة منقطعة النظير عندما خاطر بحياته لإنقاذ سكان منطقة أوغيلي الشمالية بولاية دلتا في نيجيريا.

وسارع السائق الشجاع بقيادة شاحنة وقود مشتعلة إلى مكان آمن تجنبا لانفجارها في منطقة مزدحمة بالسكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ترصد قيام السائق إجيرو أتاريغو بقيادة شاحنة الوقود الخاصة به بعد اشتعالها، الجمعة الماضية، وإبعادها عن منطقة تزدحم بالمارة والسكان والمتاجر.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إجيرو قاد الشاحنة لمسافة 4 كيلومترات بعيدا عن الحشود.

ووصف مواطنون نيجيريون ما فعله إجيرو بأنه “عمل بطولي” حال دون وقوع كارثة كادت تسبب خسائر هائلة في الأرواح.

وفي السياق، قرر البرلمان النيجيري تكريم إجيرو على شجاعته وعمله البطولي.

وذكرت مواقع إلكترونية محلية أن مجلس الشيوخ النيجيري سيدعو إجيرو إلى مقره للإشادة العلنية به وبشجاعته والمهارة التي حالت دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي معرض الحديث عن تفاصيل الواقعة، قال إجيرو في تصريحات للنسخة المحلية من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نيجيريا إنه يعيش في منطقة وقوع الحادث.

وأضاف “كنت قد أفرغت بعضا من الوقود وأستعد للمغادرة عندما اشتعلت النيران، حينها صرخ مساعدي: انظر نار”.

وتابع “في هذه اللحظة، طلبت من مساعدي النزول من الشاحنة لأواجه الأمر بمفردي. الحريق كان هائلا”.

وأوضح أنه قاد الشاحنة المشتعلة لمدة 15 دقيقة باتجاه مكان مفتوح قرب أحد الأنهار لإبعادها عن المنطقة المزدحمة بالمواطنين.

يشار إلى أن سكان المنطقة حيث يقطن إجيرو يعملون حاليا على جمع التبرعات لشراء شاحنة جديدة له، وفق صحف محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية