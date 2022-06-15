شاهد: سائق يخاطر بحياته ويقود شاحنة وقود مشتعلة لإبعادها عن منطقة سكنية

أظهر سائق نيجيري شجاعة منقطعة النظير عندما خاطر بحياته لإنقاذ سكان منطقة أوغيلي الشمالية بولاية دلتا في نيجيريا.

وسارع السائق الشجاع بقيادة شاحنة وقود مشتعلة إلى مكان آمن تجنبا لانفجارها في منطقة مزدحمة بالسكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ترصد قيام السائق إجيرو أتاريغو بقيادة شاحنة الوقود الخاصة به بعد اشتعالها، الجمعة الماضية، وإبعادها عن منطقة تزدحم بالمارة والسكان والمتاجر.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إجيرو قاد الشاحنة لمسافة 4 كيلومترات بعيدا عن الحشود.

ووصف مواطنون نيجيريون ما فعله إجيرو بأنه “عمل بطولي” حال دون وقوع كارثة كادت تسبب خسائر هائلة في الأرواح.

وفي السياق، قرر البرلمان النيجيري تكريم إجيرو على شجاعته وعمله البطولي.

Nigerian Senate will honour a Hero and Truck Driver, Ejiro Otarigho who drove a burning tanker from a densely populated area to an open field to save lives and properties in Agbarho, Delta State. pic.twitter.com/U1uU0HTyBV — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 14, 2022

وذكرت مواقع إلكترونية محلية أن مجلس الشيوخ النيجيري سيدعو إجيرو إلى مقره للإشادة العلنية به وبشجاعته والمهارة التي حالت دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي معرض الحديث عن تفاصيل الواقعة، قال إجيرو في تصريحات للنسخة المحلية من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نيجيريا إنه يعيش في منطقة وقوع الحادث.

Senate has recommended Ejiro Otarigho, the brave tanker driver who drove a burning tanker from danger zone to avert a tragic fire incident to PMB for National honour pic.twitter.com/UfepWLCUH3 — Naija (@Naija_PR) June 14, 2022

وأضاف “كنت قد أفرغت بعضا من الوقود وأستعد للمغادرة عندما اشتعلت النيران، حينها صرخ مساعدي: انظر نار”.

وتابع “في هذه اللحظة، طلبت من مساعدي النزول من الشاحنة لأواجه الأمر بمفردي. الحريق كان هائلا”.

وأوضح أنه قاد الشاحنة المشتعلة لمدة 15 دقيقة باتجاه مكان مفتوح قرب أحد الأنهار لإبعادها عن المنطقة المزدحمة بالمواطنين.

يشار إلى أن سكان المنطقة حيث يقطن إجيرو يعملون حاليا على جمع التبرعات لشراء شاحنة جديدة له، وفق صحف محلية.