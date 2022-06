شاهد: سائق يخاطر بحياته ويقود شاحنة وقود مشتعلة لإبعادها عن منطقة سكنية

أظهر سائق نيجيري شجاعة منقطعة النظير عندما خاطر بحياته لإنقاذ سكان منطقة أوغيلي الشمالية بولاية دلتا في نيجيريا.

وسارع السائق الشجاع بقيادة شاحنة وقود مشتعلة إلى مكان آمن تجنبا لانفجارها في منطقة مزدحمة بالسكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ترصد قيام السائق إجيرو أتاريغو بقيادة شاحنة الوقود الخاصة به بعد اشتعالها، الجمعة الماضية، وإبعادها عن منطقة تزدحم بالمارة والسكان والمتاجر.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن إجيرو قاد الشاحنة لمسافة 4 كيلومترات بعيدا عن الحشود.

ووصف مواطنون نيجيريون ما فعله إجيرو بأنه “عمل بطولي” حال دون وقوع كارثة كادت تسبب خسائر هائلة في الأرواح.

وفي السياق، قرر البرلمان النيجيري تكريم إجيرو على شجاعته وعمله البطولي.

Nigerian Senate will honour a Hero and Truck Driver, Ejiro Otarigho who drove a burning tanker from a densely populated area to an open field to save lives and properties in Agbarho, Delta State. pic.twitter.com/U1uU0HTyBV

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 14, 2022