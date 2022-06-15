أكبر زيادة منذ نحو 3 عقود.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس ودول تعلن قرارات مماثلة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، لوقف استمرار معدل التضخم، في قرار غير مسبوق منذ عام 1994.

وبهذا القرار تستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50-1.75%.

ويتوقع مسؤولو البنك الفيدرالي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4% بنهاية هذا العام وإلى 3.8% في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس/آذار أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 % هذا العام.

وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم لا يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن “غزو روسيا لأوكرانيا تسبب بصعوبات بشرية واقتصادية هائلة”، مضيفا “يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي”.

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

قطر والبحرين والكويت والإمارت تتماشى مع القرار

وتماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، أعلنت البنوك المركزية في دول خليجية رفع أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 2.50%، و سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25%، وفائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.

ورافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.