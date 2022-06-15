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الجائزة ضخمة.. نتفليكس تعطي الضوء الأخضر لجعل “لعبة الحبار” واقعا حقيقيا (فيديو)

الملصق الدعائي لمسلسل لعبة الحبار (مواقع)
15/6/2022-|آخر تحديث: 15/6/202207:44 PM (مكة المكرمة)

أعطت منصة (نتفليكس) الضوء الأخضر لتحويل مسلسل (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي إلى واقع يشارك فيه متسابقون من دول العالم كافة شرط إجادتهم للغة الإنجليزية ودون نهاية قاتلة.

قررت نتفليكس إنتاج مسابقة تندرج في إطار برامج تلفزيون الواقع مستوحاة من المسلسل تحمل اسم (لعبة الحبار: التحدي).

وعلى خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير قد يلقاه المشاركون في اللعبة هو الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها 4.56 مليون دولار أمريكي.

وقالت نتفليكس في مقطع ترويجي للمسابقة إن الجائزة الضخمة المقررة هي “أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية”.

ومن المقرر أن تضم (لعبة الحبار: التحدي) 456 لاعبًا، وسيتم تصوير المسابقة في المملكة المتحدة.

وكانت نتفليكس نشرت على تويتر المقطع الترويجي لبرنامج المسابقات على تويتر.

وصار (لعبة الحبار) أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت نتفليكس إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي كونه المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، بعدما بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يومًا.

وجاء الإعلان عن المسابقة بعد أيام من الإعلان عن موسم ثاني من المسلسل الكوري الجنوبي.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية، ويتنافسون في ألعاب للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغيّر حياتهم، رغم عواقب تلك الألعاب المميتة.

يشار إلى أن نتفليكس أعلنت في فبراير/شباط من العام الماضي عن خطة لاستثمار 500 مليون دولار خلال السنة الجارية وحدها، لإنتاج مسلسلات وأفلام في كوريا الجنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات