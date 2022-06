الجائزة ضخمة.. نتفليكس تعطي الضوء الأخضر لجعل “لعبة الحبار” واقعا حقيقيا (فيديو)

أعطت منصة (نتفليكس) الضوء الأخضر لتحويل مسلسل (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي إلى واقع يشارك فيه متسابقون من دول العالم كافة شرط إجادتهم للغة الإنجليزية ودون نهاية قاتلة.

قررت نتفليكس إنتاج مسابقة تندرج في إطار برامج تلفزيون الواقع مستوحاة من المسلسل تحمل اسم (لعبة الحبار: التحدي).

وعلى خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير قد يلقاه المشاركون في اللعبة هو الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها 4.56 مليون دولار أمريكي.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC

— Netflix (@netflix) June 14, 2022