الجائزة ضخمة.. نتفليكس تعطي الضوء الأخضر لجعل “لعبة الحبار” واقعا حقيقيا (فيديو)

أعطت منصة (نتفليكس) الضوء الأخضر لتحويل مسلسل (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي إلى واقع يشارك فيه متسابقون من دول العالم كافة شرط إجادتهم للغة الإنجليزية ودون نهاية قاتلة.

قررت نتفليكس إنتاج مسابقة تندرج في إطار برامج تلفزيون الواقع مستوحاة من المسلسل تحمل اسم (لعبة الحبار: التحدي).

وعلى خلاف المسلسل الذي تكون فيه الرهانات على الحياة أو الموت، فإن أسوأ مصير قد يلقاه المشاركون في اللعبة هو الخروج منها دون الحصول على الجوائز التي تبلغ قيمتها 4.56 مليون دولار أمريكي.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

وقالت نتفليكس في مقطع ترويجي للمسابقة إن الجائزة الضخمة المقررة هي “أكبر جائزة بمبلغ مقطوع في تاريخ برامج الواقع التلفزيونية”.

ومن المقرر أن تضم (لعبة الحبار: التحدي) 456 لاعبًا، وسيتم تصوير المسابقة في المملكة المتحدة.

وكانت نتفليكس نشرت على تويتر المقطع الترويجي لبرنامج المسابقات على تويتر.

وصار (لعبة الحبار) أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت نتفليكس إن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي كونه المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، بعدما بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يومًا.

لعبة الحبار رح يتحول لبرنامج واقعي و منافسة على 4,56 مليون دولار 💵 أنا : دلوني ع طريقة للتسجيل 😍 طبعا ما رح يكون دموي وفش حدا رح يموت 😃 — Asmaa M.M ‏🔁 아쓰마 𓂆 🇵🇸 (@MohammadAsmaa2) June 15, 2022

وجاء الإعلان عن المسابقة بعد أيام من الإعلان عن موسم ثاني من المسلسل الكوري الجنوبي.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية، ويتنافسون في ألعاب للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغيّر حياتهم، رغم عواقب تلك الألعاب المميتة.

يشار إلى أن نتفليكس أعلنت في فبراير/شباط من العام الماضي عن خطة لاستثمار 500 مليون دولار خلال السنة الجارية وحدها، لإنتاج مسلسلات وأفلام في كوريا الجنوبية.