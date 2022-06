إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد إغلاقه مؤقتا بسبب عطل معلوماتي (فيديو)

أعلنت خدمة المراقبة الجوية (سكاي غايد) إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل “بشكل مؤقت” بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وقالت المجموعة السويسرية على تويتر “تم حل المشكلة التقنية في سكاي غايد، ورفع إغلاق المجال الجوي السويسري في الساعة الثامنة والنصف (6:30 بتوقيت غرينيتش)، واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزيورخ “.

ولم تحدد الشركة السويسرية سبب العطل.

The technical malfunction at Skyguide has been resolved. The airspace closure was lifted at 8.30 am. Swiss airspace is now open again and air traffic over Switzerland and operations at the national airports of Geneva and Zurich are resuming.

— Skyguide (@skyguide) June 15, 2022