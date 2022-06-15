إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد إغلاقه مؤقتا بسبب عطل معلوماتي (فيديو)

أعلنت خدمة المراقبة الجوية (سكاي غايد) إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل “بشكل مؤقت” بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وقالت المجموعة السويسرية على تويتر “تم حل المشكلة التقنية في سكاي غايد، ورفع إغلاق المجال الجوي السويسري في الساعة الثامنة والنصف (6:30 بتوقيت غرينيتش)، واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزيورخ “.

ولم تحدد الشركة السويسرية سبب العطل.

The technical malfunction at Skyguide has been resolved. The airspace closure was lifted at 8.30 am. Swiss airspace is now open again and air traffic over Switzerland and operations at the national airports of Geneva and Zurich are resuming. — Skyguide (@skyguide) June 15, 2022

وفي السياق، أعلن مطار جنيف استئناف الرحلات الجوية “تدريجيًّا” بعد توقفها بسبب العطل ذاته.

وصباح الأربعاء، أعلنت سكاي غايد إغلاق المجال الجوي السويسري “حتى إشعار آخر” بسبب عطل معلوماتي تسبب في تعليق جميع الرحلات الجوية بمطاري جنيف وزيورخ.

وقالت سكاي غايد في بيان إن “عطلًا تقنيًّا حدث في المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، تسبب في إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية”.





ونوهت سكاي غايد إلى أنها تعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة.

وتُعد (سكاي غايد) المسؤولة عن سلامة الملاحة الجوية في سويسرا والمناطق المحاذية للحدود مع ألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا، التي تُعد أحد أكثر المجالات الجوية ازدحامًا وتعقيدًا على مستوى أوربا.

وفي السياق، كشفت سلطات مطار جنيف على تويتر عن تعليق جميع الرحلات الجوية به.

En raison d'une panne informatique chez Skyguide tous les décollages et atterrissages à Genève Aéroport sont suspendus jusqu'à 11 heures ce jeudi matin 15 juin. Les passagers sont invités à suivre les messages des compagnies aériennes. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) June 15, 2022

وقالت في تغريدة “بسبب حدوث عطل معلوماتي لدى شركة سكاي غايد، تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف حتى الساعة 11 صباحًا (9:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، وننصح الركاب بمتابعة رسائل شركات الطيران”.

وكان متحدث باسم مطار زيورخ قد أعلن أيضًا أن عمليات الإقلاع والهبوط “توقفت في المطار”.

يشار إلى أنه تم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى سويسرا خلال فترة العطل إلى مطار ميلانو في شمالي إيطاليا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.