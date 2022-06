وفاة حكم بعد تعرّضه لاعتداء “وحشي” من لاعبين ومشجعين (فيديو)

أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم أن الحكم خوسيه أرنولدو أمايا (63 عامًا) توفي متأثرًا بجروح أصيب بها إثر هجوم من لاعبين ومشجعين عليه عقب طرده لاعبًا خلال مباراة بالعاصمة سان سلفادور.

وقال الاتحاد في بيان “نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية. اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها”.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الاتحاد أن الحكم -الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور- تعرّض لاعتداء “وحشي” نهاية الأسبوع الماضي نُقل على إثره إلى المستشفى، قبل وفاته نتيجة إصابته البالغة.

وأشار إلى أن الحكم يتمتع بخبرة 20 عامًا في الملاعب، وأدار عددًا من بطولات الشباب ودوريات الهواة في السلفادور.

وشدد الاتحاد في بيانه على رفض كل أعمال العنف التي تحدث في الملاعب الرياضية المختلفة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتهمة قتل الحكم، ونشرت مقطعًا مصورًا لاعتقاله.

ونعى ناشطون من السلفادور وغيرها من دول العالم الحكم الذي وافته المنية نتيجة العنف في ملاعب كرة القدم، مبدين أسفهم لما حدث.

وكتب أحد الصحفيين المحليين في تغريدة على حسابه في تويتر “حقيقة مؤسفة. توفي الحكم أمايا بعد تعرّضه لهجوم من لاعبين ومشجعين في الملعب”. بينما وصفت صحيفة (ماركا) الإسبانية ما حدث بأنه “مأساة في عالم كرة القدم”.

