وفاة حكم بعد تعرّضه لاعتداء “وحشي” من لاعبين ومشجعين (فيديو)

أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم أن الحكم خوسيه أرنولدو أمايا (63 عامًا) توفي متأثرًا بجروح أصيب بها إثر هجوم من لاعبين ومشجعين عليه عقب طرده لاعبًا خلال مباراة بالعاصمة سان سلفادور.

وقال الاتحاد في بيان “نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية. اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها”.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الاتحاد أن الحكم -الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور- تعرّض لاعتداء “وحشي” نهاية الأسبوع الماضي نُقل على إثره إلى المستشفى، قبل وفاته نتيجة إصابته البالغة.

وأشار إلى أن الحكم يتمتع بخبرة 20 عامًا في الملاعب، وأدار عددًا من بطولات الشباب ودوريات الهواة في السلفادور.

مقتل الحكم " خوسيه ارنولد أمايا " في السلفادور 🇸🇻 بعد تعرضه لإعتداء من اللاعبين و المشجعين في تولوكا ، و قد توفي الحكم بعد نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد .#JoséArnoldoAmaya pic.twitter.com/ouM1nF8fLE — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) June 14, 2022

وشدد الاتحاد في بيانه على رفض كل أعمال العنف التي تحدث في الملاعب الرياضية المختلفة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه فيه بتهمة قتل الحكم، ونشرت مقطعًا مصورًا لاعتقاله.

Autoridades de @SeguridadSV capturaron a Juan Manuel Cruz Lorenzana, por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya en la colonia Miramonte, San Salvador. pic.twitter.com/ESCXNmcPh1 — Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) June 14, 2022

ونعى ناشطون من السلفادور وغيرها من دول العالم الحكم الذي وافته المنية نتيجة العنف في ملاعب كرة القدم، مبدين أسفهم لما حدث.

وكتب أحد الصحفيين المحليين في تغريدة على حسابه في تويتر “حقيقة مؤسفة. توفي الحكم أمايا بعد تعرّضه لهجوم من لاعبين ومشجعين في الملعب”. بينما وصفت صحيفة (ماركا) الإسبانية ما حدث بأنه “مأساة في عالم كرة القدم”.

✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93 — FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

Lamentable hecho: El reconocido árbitro de Soyapango, Arnoldo Amaya falleció tras ser atacado por aficionados y jugadores en la cancha de la Miralvalle. pic.twitter.com/Rw4fWPEKav — Jorge Benítez (@benitez_31) June 13, 2022

😡 Lo que pasaría algún día, acabó sucediendo… ⚰ Ha fallecido un compañero en El Salvador tras una brutal paliza cuando estaba arbitrando. 😔 D.E.P José Arnoldo Amaya. https://t.co/bmMHUlzkkt pic.twitter.com/YHnBd46iGW — Mr. Asubío (@MrAsubio) June 14, 2022

This weekend, 63-year-old referee José Arnoldo Amaya died after being attacked by players and supporters of a team in El Salvador. 🇸🇻 He passed away moments after arriving at the hospital. RIP. 🙏🕊 pic.twitter.com/vuJcNqa3xf — Sunday League (@SundayShoutsFC) June 14, 2022