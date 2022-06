نيويورك تايمز تكشف صورا لأوائل معتقلي غوانتانامو

حصلت صحيفة نيويورك تايمز من الأرشيف الوطني الأمريكي على صور لأوائل السجناء الذين جيء بهم من أفغانستان إلى سجن خليج غوانتانامو في كوبا، باستخدام قانون حرية المعلومات.

فعلى مدى عشرين عامًا، سيطر الجيش الأمريكي بشدة على المعلومات المتعلقة بمعتقلي غوانتانامو، فلم تنشَر صور لسجناء مع الحراس، أو للتعامل مع المضربين عن الطعام أو لتقييدهم وإطعامهم قسرًا، ولم يظهر إلا وجوه قليلة من القوات الأمريكية وهي ترافق الأسرى في الأغلال.

وأظهرت الصور أوائل نزلاء سجن غوانتنامو وهم مقيّدون وقد غُطِّيت أعينهم وآذانهم حتى لا يعلموا أيّ شيء عن محيطهم.

وقال ملتقط الصور إن أحد أفراد طاقم الطائرة وضع العلم الأمريكي في يد معتقل معصوب العينين من الإقلاع من تركيا حتى الوصول إلى غوانتانامو، موضحا أن هذا المعتقل قُيّد بشريط لاصق بعد أن حاول التملص والرؤية من خلال عصابة عينيه.

وبدأت ممارسة التحكم في السرد المرئي منذ أول يوم وصل فيه المعتقلون إلى القاعدة في 11 يناير/ كانون الثاني 2002، حيث منع الجيش الأمريكي مصورين إخباريين من وسائل إعلام أمريكية من التقاط ما يحدث فاضطروا إلى ترك كاميراتهم وراءهم.

وبدلًا من ذلك، وبعد حوالي أسبوع ، وزّعت وزارة الدفاع صورة لأول 20 سجينًا في معسكر (X-Ray)، وهو معسكر مؤقت للسجن حيث تم احتجاز الأسرى في الأشهر الأولى، وتم التقاطها من قبل مصور تابع للبحرية وكانت مخصصة في البداية لقادة البنتاغون فقط.

(نيويورك تايمز) وتُلزم اتفاقيات جنيف الدول التي تحتجز أسرى الحروب بحمايتهم من “فضول الرأي العام”، لكن فهم إدارة الرئيس جورج بوش لهذه الاتفاقيات في حقبة ما بعد 11 سبتمبر سمح للبنتاغون بنشر صورة لـ20 رجلًا وهو مكبلون وراكعون على ركبهم لأن وجوههم لم تكن مرئية.

وعززت الصورة حينها رواية البنتاغون آنذاك التي كان مفادها أن جميع الرجال والصبية الذين أُحضروا إلى غوانتانامو -وكانوا حوالي 780- كانوا “أسوأ الأسوأ من الإرهابيين”، لأنهم انتهى بهم الأمر إلى هناك.

ولكن بمرور الوقت تبين أن ذلك لم يكن صحيحًا، إذ وُجهت التهم إلى 18 معتقلا منهم 5 فقط أدانتهم محكمة عسكرية، ولا يزال 10 آخرون محتجزين قيد المحاكمة، بمن فيهم المتهمون بهجمات 11 سبتمبر.

أثارت الصور التي نشرتها نيويورك تايمز موجة كبيرة من التعليقات على المنصات الأمريكية وكتب الأكاديمي الأمريكي جيمس زغبي “مع رؤية هذه الصور من غوانتانامو وتذكر مذكرات بوش عن التعذيب وأهوال أبوغريب وإرسال السجناء إلى المواقع السوداء للتعذيب، كيف يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان في دول أخرى؟ نحن بحاجة إلى المحاسبة على هذه الجرائم”.

أما الصحفية باميلا كولوف فغردت قائلة “يأتي هذا التذكير في الصفحة الأولى لأهوال غوانتانامو مع مجموعة من الصور المروعة. وكما تذكرنا كارول روزينبرغ (كاتبة التقرير) تم توجيه التهم إلى 18 معتقلا فقط، 5 فقط منهم أدينوا من أصل 780 معتقلا”.

