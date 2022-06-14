ناشطة هندية مسلمة: الأمن اعتقلنا بطريقة مذلة وطلاب الجامعات سيواصلون التظاهر (فيديو)

قالت الطالبة الهندية بجامعة (ميليا) الإسلامية في نيو دلهي، لاديدا فارزانا، إن قوات الأمن اعتقلتها بطريقة مذلة وتم سحبها مع العديد من صديقاتها لتجد نفسها في مخفر الشرطة أمام أكثر من 200 معتقل ومعتقلة أغلبهم من طلاب وطالبات الجامعة.

وأضافت لاديدا فارزانا خلال مشاركتها في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن الطلاب في عدد من الجامعات الإسلامية في العاصمة نيودلهي وولايات أخرى تظاهروا بصورة سلمية وديمقراطية لنصرة الرسول الكريم وللمطالبة بإلزام الحكومة الهندية بوقف حملات الاعتقال ضد الطلاب المسلمين، لكن الشرطة كان لها موقف آخر.

وتابعت “تم سحبي بكل عنف من داخل المظاهرات السلمية. وتم الزج بي داخل سيارة الشرطة بطريقة فيها الكثير من العنف والتعسف”.

وأضافت أن هناك فيديو متداول بين نشطاء مواقع التواصل يظهر تفاصيل إضافية “لخمسة أفراد من الشرطة وهو يقومون بدفعي داخل السيارة وخلال مقاومتي بادر بعضهم باستخدام العنف ضدي”.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو آخر لعناصر من الشرطة الهندية أقدمت على سحل وتعنيف الناشطة الهندية عائشة رينا خلال مظاهرة جرت أمس بمدينة مالابورام في ولاية كيرلا، جنوب البلاد.

سحلوها.. الشرطة الهندية تعتقل الناشطة #عائشة_رنا خلال مشاركتها في احتجاج بمدينة #كيرلا تنديدا بهدم منازل مسلمين #الهند pic.twitter.com/WY8m8jmapl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2022

وكشفت الناشطة الهندية أن عملية الاعتقال امتدت لأكثر من ست ساعات وبعدها قررت السلطات الهندية إطلاق سراح الطالبات والإبقاء على الطلاب، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل جميع طلاب جامعة (ميليا) الإسلامية لينتهي الأمر بإطلاق سراح الجميع.

وأوضحت أن قضية الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من قبل قيادات في الحزب الحاكم لن تقف عند هذا الحد، مشيرة أن “قمع السلطات الهندية لن يثني الطلاب المسلمين في الجامعات الهندية عن مواصلة الاحتجاج ضد السياسة العنصرية التي تقوم بها الحكومة الهندية التي أطلقت العنان للمتطرفين الهندوس للهجوم على الإسلام والمسلمين”.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات المنددة بالتصريحات المسيئة للنبي الكريم محمد في عدد من المدن الهندية، وأخذت الأحداث منحى أكثر تصعيدا بعد انضمام طلاب عدد من الجامعات للمظاهرات، في حين ردت الشرطة بمزيد من العنف والتنكيل بالمحتجين.