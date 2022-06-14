مسؤول إسرائيلي: لو كان لدي زر لإخفاء العرب لضغطت عليه (فيديو)

نشرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) مقطعًا مصورًا، اليوم الثلاثاء، لعضو بارز في التحالف الحكومي يقول فيه إنه “سيُرحّل جميع العرب من الأراضي المقدسة لو كان لديه زر سحري يمكّنه من القيام بذلك”.

وقال نائب وزير الشؤون الدينية في الحكومة الإسرائيلية ماتان كاهانا “لو كان هناك زر يمكن من خلاله إخفاء كل العرب من هنا، وإرسالهم عبر القطار السريع إلى سويسرا، ليعيشوا هناك حياة رائعة، لضغطتُ عليه”.

وأضاف “لكن لا يوجد مثل هذا الزر. ربما كان من المفترض أن نوجَد هنا وحدنا على هذه الأرض بشكل ما”.

סגן השר כהנא בתיעוד: אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולהעלים את הערבים ברכבות אקספרס לשוויץ, הייתי לוחץ – כנראה נועדנו להתקיים כאן באיזושהי צורה@shemeshmicha #הבוקרהזה pic.twitter.com/6qGUtMKrzH — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2022

وكان كاهانا -الذي ينتمي إلى حزب (يمينا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت- يتحدث في ثانوية (ديرخ أفوت) بمستوطنة (إفرات) المقامة على أراضٍ يملكها فلسطينيون بين القدس وبيت لحم.

وفي مقطع بثته قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، أشار كاهانا إلى أنه لا يعتقد أن السلام مع الفلسطينيين ممكن في المستقبل القريب، وأن الطرفين سيظلان في طريق مسدود.

وعلّق عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب (القائمة المشتركة) المعارض مغردًا “هناك زر يجعلك تختفي من الحكومة ومن الكنيست، سأضغط عليه قريبًا”.

יש כפתור שיעלים אותך מהממשלה והכנסת. אלחץ עליו בקרוב. https://t.co/Ow9Et9jHTz — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) June 14, 2022

وقال عضو الكنيست وليد طه مخاطبًا كاهانا “نحن هنا لأن هذا وطننا. أنت -ومن يفكر مثلك- ستستمر في تحمّل إحباطك، لأننا ببساطة لن نختفي”.

كما انتقد عضو الكنيست عن الائتلاف الحاكم إيلي أفيدار -الذي ينتمي إلى حزب (يسرائيل بيتينو) اليميني- تصريحات كاهانا قائلًا “هذه ملاحظة بائسة وعار لا يمكن قبوله. العرب مواطنون إسرائيليون وهم موجودون هنا ليبقوا. ما يجب أن نتخلص منه هو التصريحات والآراء المتعصبة”.

وتشير هذه الردود إلى هشاشة الائتلاف الحكومي، وخطط تقديم اقتراح لحل الكنيست الحالي، والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وردًّا على الانتقادات، قال كاهانا في وقت لاحق إن تصريحاته “سيئة الصياغة”. وأضاف “في محادثة أجريتها الليلة الماضية مع الطلاب، كررت فكرة واضحة مفادها أنه لا نحن ولا العرب ذاهبون إلى أي مكان، ولهذا السبب نحتاج إلى إيجاد طريقة للعيش هنا معًا”.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، اتصل كاهانا أولًا بالطيبي للاعتذار، لكنه طالبه بالإعلان عن اعتذاره، وقال “هناك صراع، لكنني لن أقول أبدًا إنه يجب نقل اليهود بالقطارات. هذا مريع”.