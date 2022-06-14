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فرنسا.. ناشطون يعلقون على هزيمة زمور في الانتخابات التشريعية ويتحدثون عن “نهايته السياسية”

رئيس حزب "استرداد فرنسا" إريك زمور (الفرنسية- أرشيف)
14/6/2022

علّق ناشطون وسياسيون عبر مواقع التواصل على الهزيمة الانتخابية الثانية في أقل من عام، لرئيس حزب “استرداد فرنسا” إريك زمور، بعد أن أخفق في الانتخابات الرئاسية، ليفشل مرة أخرى في الانتخابات التشريعية.

وفشل زمور في التأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد أن حصل على نسبة 23% من أصوات سكان منطقة دي فار، ليحتل المرتبة الثالثة خلف مرشح تحالف “معا” الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون ومرشح التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وبعد إقراره بالخسارة، قالت قناة (tf1info) المحلية إن “المُنظِّر اليميني المتطرف انتقل من خيبة سياسية إلى أخرى”.

وأضافت “بعد حصوله على نسبة 7% في الانتخابات الرئاسية، ها هو زمور يفشل في الدور الأول للانتخابات التشريعية أمام خصوم سياسيين مغمورين”.

وردًّا على سخرية خصومه السياسيين وناشطي مواقع التواصل، غرّد زمور قائلًا إن حركته السياسية التي خرجت إلى الوجود منذ ستة أشهر فقط، واجهت العديد من العراقيل في حين “مر هو بآلاف المحن، لكنه صمد وتمكن من الوصول إلى جميع أنحاء فرنسا”.

وتابع “طالما بقي الفرنسيون واقفين على أقدامهم، وطالما لم تتم إعادة احتلال فرنسا، فإن الاسترداد سيظل واجبًا.. إلى الأمام”.

 

وأجمع ناشطون على أن المسار السياسي لليميني المتطرف إريك زمور كان مجرد “فقاعة مملوءة بالهواء ثم انفجرت”، بعد أن أمضى سنوات كاتبًا صحفيًّا يُنظِّر لليمين المتطرف، وبعد دخوله المعترك السياسي عبر تأسيسه حزب “استرداد فرنسا” توالت عليه الخسائر وظهر للجميع وزنه الحقيقي، وانتهي بذلك مساره السياسي، على حد قولهم.

وتساءل الكاتب الصحفي محمد سيفاوي عن شعور الذين انتخبوا زمور من أجل أن يصبح رئيسًا لفرنسا “ليعجز في النهاية عن الوصول حتى إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، ويتبين في الأخير ضعفه السياسي”.

وقالت القيادية في حركة (فرنسا الأبية) ماتيلد بانو “الفرنسيون أرسلوا زمور وحركته النازية إلى مزبلة التاريخ بنتائجهم الأخيرة في الانتخابات التشريعية”.

يُذكر أن إريك زمور ظل مثار جدل في الأشهر الأخيرة، بسبب موافقه العدائية من الجاليات المسلمة والأجانب في فرنسا بشكل عام. 

وعُرف عن زمور رفضه وانزعاجه الذي لا يخفيه من المظاهر الدينية والثقافية التي يتمسك بها أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا، بدءًا من شعائرهم الدينية حتى أسمائهم ولغتهم.

وكان برنامجه الانتخابي يتضمن نقاطًا عدة تستهدف المهاجرين والمسلمين، أبرزها الحد من سياسة الهجرة إلى فرنسا وإيقاف المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.

وتضمّن البرنامج خططًا لطرد المهاجرين غير النظاميين نهائيًّا من فرنسا، خصوصًا المتهمين في قضايا جُنح وغيرها، بجانب نزع الجنسية من الأجانب الذين يعاودون ارتكاب الجرائم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + مواقع فرنسية