فرنسا.. ناشطون يعلقون على هزيمة زمور في الانتخابات التشريعية ويتحدثون عن “نهايته السياسية”

علّق ناشطون وسياسيون عبر مواقع التواصل على الهزيمة الانتخابية الثانية في أقل من عام، لرئيس حزب “استرداد فرنسا” إريك زمور، بعد أن أخفق في الانتخابات الرئاسية، ليفشل مرة أخرى في الانتخابات التشريعية.

وفشل زمور في التأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد أن حصل على نسبة 23% من أصوات سكان منطقة دي فار، ليحتل المرتبة الثالثة خلف مرشح تحالف “معا” الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون ومرشح التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وبعد إقراره بالخسارة، قالت قناة (tf1info) المحلية إن “المُنظِّر اليميني المتطرف انتقل من خيبة سياسية إلى أخرى”.

وأضافت “بعد حصوله على نسبة 7% في الانتخابات الرئاسية، ها هو زمور يفشل في الدور الأول للانتخابات التشريعية أمام خصوم سياسيين مغمورين”.

وردًّا على سخرية خصومه السياسيين وناشطي مواقع التواصل، غرّد زمور قائلًا إن حركته السياسية التي خرجت إلى الوجود منذ ستة أشهر فقط، واجهت العديد من العراقيل في حين “مر هو بآلاف المحن، لكنه صمد وتمكن من الوصول إلى جميع أنحاء فرنسا”.

وتابع “طالما بقي الفرنسيون واقفين على أقدامهم، وطالما لم تتم إعادة احتلال فرنسا، فإن الاسترداد سيظل واجبًا.. إلى الأمام”.

Un mouvement est né il y a 6 mois. Il a déjà rencontré mille obstacles, traversé mille épreuves. Il a tenu bon et s’est installé partout en France. Tant qu’il y aura des Français debout, tant que la France ne sera pas reconquise, la Reconquête restera un devoir. En avant ! — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 12, 2022

وأجمع ناشطون على أن المسار السياسي لليميني المتطرف إريك زمور كان مجرد “فقاعة مملوءة بالهواء ثم انفجرت”، بعد أن أمضى سنوات كاتبًا صحفيًّا يُنظِّر لليمين المتطرف، وبعد دخوله المعترك السياسي عبر تأسيسه حزب “استرداد فرنسا” توالت عليه الخسائر وظهر للجميع وزنه الحقيقي، وانتهي بذلك مساره السياسي، على حد قولهم.

Humiliation pour zemmour ds le Var ✌️🥳🥳 — maïssdelacolline 🧹🧹🔻🐢 (@Raslebo75750522) June 12, 2022

Eric Zemmour éliminé dans le Var, tout comme Damien Rieu (Alpes Maritimes), Stanislas Rigault (Vaucluse) ou encore Guillaume Peltier (Loir et Cher)… L'échec total de Reconquête au premier tour des #legislatives2022 — Grégoire Poussielgue (@Poussielgue) June 12, 2022

وتساءل الكاتب الصحفي محمد سيفاوي عن شعور الذين انتخبوا زمور من أجل أن يصبح رئيسًا لفرنسا “ليعجز في النهاية عن الوصول حتى إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، ويتبين في الأخير ضعفه السياسي”.

Ceux qui, il y a quelques mois, donnaient #EricZemmour président de la République découvrent qu’ils ont misé sur un canasson boiteux d’extrême droite incapable de se qualifier au second tour d’une élection législative 😂 — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) June 12, 2022

وقالت القيادية في حركة (فرنسا الأبية) ماتيلد بانو “الفرنسيون أرسلوا زمور وحركته النازية إلى مزبلة التاريخ بنتائجهم الأخيرة في الانتخابات التشريعية”.

#Zemmour et les nazillons de Reconquête renvoyés dans les poubelles de l'Histoire. Zéro second tour. Allez, ciao !#VcommeVictoire #legislatives2022 — Mathilde Panot (@MathildePanot) June 12, 2022

Humiliation pour zemmour ds le Var ✌️🥳🥳 — maïssdelacolline 🧹🧹🔻🐢 (@Raslebo75750522) June 12, 2022

يُذكر أن إريك زمور ظل مثار جدل في الأشهر الأخيرة، بسبب موافقه العدائية من الجاليات المسلمة والأجانب في فرنسا بشكل عام.

وعُرف عن زمور رفضه وانزعاجه الذي لا يخفيه من المظاهر الدينية والثقافية التي يتمسك بها أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا، بدءًا من شعائرهم الدينية حتى أسمائهم ولغتهم.

وكان برنامجه الانتخابي يتضمن نقاطًا عدة تستهدف المهاجرين والمسلمين، أبرزها الحد من سياسة الهجرة إلى فرنسا وإيقاف المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.

وتضمّن البرنامج خططًا لطرد المهاجرين غير النظاميين نهائيًّا من فرنسا، خصوصًا المتهمين في قضايا جُنح وغيرها، بجانب نزع الجنسية من الأجانب الذين يعاودون ارتكاب الجرائم.