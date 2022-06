غوغل توقف مهندسا قال إن روبوتا أصبح واعيا مثل طفل صغير

اضطرت شركة غوغل الأمريكية العملاقة إلى إيقاف مهندس يعمل بها بعد أن قال إن نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي أصبحت لديه قدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر تعادل قدرة طفل في السابعة من العمر.

وقال بليك ليموين، المهندس بالشركة، إن نظام (LaMDA) الخاص بالمحادثة أصبحت لديه قدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر تعادل قدرة طفل صغير عمره 7 سنوات.

وتحدث ليموين -وهو المهندس في منظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل- عن النظام الذي كان يعمل عليه منذ الخريف الماضي قائلا لصحيفة واشنطن بوست “لو لم أكن أعرف بالضبط ما هو -وهو برنامج الكمبيوتر الذي أنشأناه مؤخرًا- لاعتقدت أنه طفل في السابعة أو الثامنة من عمره لديه معرفة بالفيزياء”.

وكان المهندس الخبير في الإدراك وعلوم الكمبيوتر يختبر برنامج الذكاء الاصطناعي لمعرفة هل يمكنه أن يستخدم خطابًا تمييزيًّا أو يحض على الكراهية، ففوجئ أثناء حديثه مع الروبوت عن الدين بأنه يتحدث عن حقوقه وشخصيته.

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp

— Tom Gara (@tomgara) June 11, 2022