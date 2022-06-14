شاهد: لحظة سقوط سيارة بركابها من قمة جبل في اليمن

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط سيارة بها عدد من الأشخاص من طريق في جبل (مخلاف نقذ) بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار اليمنية.

وعلق أحد ناشري الفيديو بقوله إنه أراد توثيق حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون اليمنيون في هذه المنطقة الجبلية الوعرة في ظل عدم وجود طرق لمرور المركبات.

وأضاف أن مصور الفيديو لم يكن يعلم أنه يوثق تلك اللحظة الصعبة التي أسفرت عن موت أغلب ركاب السيارة باستثناء شخصين أُصيبا إصابات خطيرة.

تحذير ⚠️

يحتوي الفيديو على مشاهد قد تكون مزعجة للبعض المصور لم يكن يعلم أنه كان يوثق لهم اللحظات الأخيرة..

سقوط سيارة من أحد الجبال عقب محاولتها صعود طريق وعر في #اليمن. pic.twitter.com/1ADYNt2ylW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2022

وأكد مدونون أن السيارة كانت من نوع تويوتا ولقي إثر سقوطها حوالي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران حالتهم الصحية خطيرة.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر يحتوي على صور للجثث بعد انتشالها من أسفل الجبل وللسيارة التي دُمّرت تماما.

يشار إلى أن الطرق في مناطق وصابين العالي والسافل ذات التضاريس الوعرة قديمة وضيقة جدا وتعاني الإهمال، ويبلغ ارتفاعها 2500 متر فوق سطح البحر، مما يسبب معاناة كبيرة للأهالي في نقل حاجياتهم اليومية من الأسواق إلى قراهم.

وتتكرر الحوادث المأساوية بين الحين والآخر في مناطق وصاب على امتداد السلسلة الجبلية الغربية لمحافظة ذمار المطلة على الساحل التهامي.