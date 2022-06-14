دبلوماسي هندي سابق: الحكومة غير مسؤولة عن الإساءة للرسول ولا مجال للاعتذار (فيديو)

قال الدبلوماسي السابق بالخارجية الهندية ماهيش ساشديف إن موقف حكومة بلاده من قضية إساءة بعض أعضاء الحزب الحاكم للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كان واضحا منذ البداية، مؤكدا أنه لا مجال للاعتذار.

وأضاف ساشديف خلال مشاركة في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن الحكومة الهندية لا تتحمل أي مسؤولية عما حدث في البرنامج التلفزيوني الذي تضمن الإساءة للرسول من قبل عضوي حزب بهاراتيا جاناتا.

وتابع قائلا “البرنامج الحواري أذيع في قناة خاصة والهند لديها 500 قناة خاصة مستقلة. ولكل قناة سياستها الخاصة القائمة على حرية التعبير واحترام الآخرين”.

وشدد على أن المتحدثين هما أعضاء في الحزب الحكم وليسا من الحكومة موضحا أن الحزب اتخذ إجراءات تأديبية تمثلت في تعليق عضوية المتحدثة باسمه نوبور شارما، وفصل متحدثا آخر باسمه هو نافين كومار جندال بعدما كتب تعليقات مماثلة على تويتر، سرعان ما حذفها.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أوضحت الاثنين الماضي أن التصريحات المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة.

سحلوها.. الشرطة الهندية تعتقل الناشطة #عائشة_رنا خلال مشاركتها في احتجاج بمدينة #كيرلا تنديدا بهدم منازل مسلمين #الهند pic.twitter.com/WY8m8jmapl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2022

وأوضح الدبلوماسي الهندي السابق أن حكومة بلاده قامت بتكليف سفرائها في كل من قطر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى إسلامية بشرح وجهة النظر الهندية تجاه ما حدث.

واعتبر ساشديف أن المظاهرات التي شهدتها أكثر من ولاية هندية لم يكن لها داع، وأكد أن قادة من الهندوس أدانوا الإساءة للرسول كما أدانوا المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف وتخريب، ألزمت الحكومة بالتدخل لحفظ الأمن.

وقال إن الوضع الأمني في الهند مقلق للغاية جراء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العديد من الولايات الهندية، وإن الشرطة كانت ملزمة بالتدخل قبل خروج المظاهرات عن نطاقها الطبيعي.

وحول ما أثير عن قضية هدم بيوت المتظاهرين، أوضح الدبلوماسي الهندي السابق أن البيوت التي هدمت كانت قد بنيت في الأصل بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن الشرطة سبق أن أصدرت إنذارات لأصحاب المنازل بأنها بنيت بغير رسوم عقارية وأنه سيتم هدمها.