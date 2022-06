مجهول يضرم النار داخل مسجد بمدينة رين غربي فرنسا (فيديو)

أضرم مجهول النار داخل مسجد موروبا بمدينة رين غربي فرنسا، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا عبر مواقع التواصل بالبلاد.

وبث ناشطون مقاطع مصورة للحريق الذي وصل إلى أرجاء المسجد كافة، وسط محاولات من السكان وفريق الحماية المدنية لإطفائه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أكدت أن الحريق بدأ بعد إلقاء مجهول شعلة نارية من الخارج، وهو ما ينفي إمكانية وجود خلل في التيار الكهربائي أدى إلى اندلاع الحريق.

وكشفت صحيفة لوفيغارو أن مكتب المدعي العام في رين أعلن فتح تحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن إصابات.

ونقلت الصحيفة عن إمام المسجد محمدو ديكو قوله إن أحدًا لم يكن داخله وقت الحريق.

وأعرب العديد من المسلمين الذين جاؤوا للصلاة عن انزعاجهم عندما شاهدوا الأضرار التي سبّبها الحريق.

وانتقد مغردون عبر تويتر رد فعل وسائل الإعلام الفرنسية -خصوصًا الكبرى منها- التي لم تتحدث عن الحريق “كأن شيئًا لم يكن”.

Piste criminelle privilégiée, pas grave, on commence a avoir l’habitude en France. On se mobilisera financièrement pour une reconstruction. https://t.co/4EtJtKnw8z

وأبدى آخرون عزمهم على المساعدة حتى يعود المسجد كما كان وأفضل.

C’est pas grave on en refera une plus belle et plus grande InshAllah https://t.co/NwB1vdDpwu

— ꪗᦔïꫀꪶ 🏴‍☠️ (@leid_10) June 14, 2022