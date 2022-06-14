مجهول يضرم النار داخل مسجد بمدينة رين غربي فرنسا (فيديو)

أضرم مجهول النار داخل مسجد موروبا بمدينة رين غربي فرنسا، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا عبر مواقع التواصل بالبلاد.

وبث ناشطون مقاطع مصورة للحريق الذي وصل إلى أرجاء المسجد كافة، وسط محاولات من السكان وفريق الحماية المدنية لإطفائه.

🇫🇷 FLASH – Dimanche 12 juin, un incendie s’est déclaré dans les remises de la mosquée de #Maurepas à #Rennes. L’origine serait criminelle. La police judiciaire est saisie. « La piste première c’est qu’un objet enflammé ait été lancé depuis la rue, par-dessus le mur d’enceinte » pic.twitter.com/2qytFRoE4w — Tajmaât (@Tajmaat_Service) June 13, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أكدت أن الحريق بدأ بعد إلقاء مجهول شعلة نارية من الخارج، وهو ما ينفي إمكانية وجود خلل في التيار الكهربائي أدى إلى اندلاع الحريق.

وكشفت صحيفة لوفيغارو أن مكتب المدعي العام في رين أعلن فتح تحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن إصابات.

ونقلت الصحيفة عن إمام المسجد محمدو ديكو قوله إن أحدًا لم يكن داخله وقت الحريق.

وأعرب العديد من المسلمين الذين جاؤوا للصلاة عن انزعاجهم عندما شاهدوا الأضرار التي سبّبها الحريق.

وانتقد مغردون عبر تويتر رد فعل وسائل الإعلام الفرنسية -خصوصًا الكبرى منها- التي لم تتحدث عن الحريق “كأن شيئًا لم يكن”.

ça passe inaperçu dis donc https://t.co/gErqWjKYlL — lulubelle 🌘 (@SoberBlbl) June 13, 2022

Piste criminelle privilégiée, pas grave, on commence a avoir l’habitude en France. On se mobilisera financièrement pour une reconstruction. https://t.co/4EtJtKnw8z — Nass D. Kabyle ⵣ🇩🇿🇵🇸 (@lekbylee) June 13, 2022

وأبدى آخرون عزمهم على المساعدة حتى يعود المسجد كما كان وأفضل.

C’est pas grave on en refera une plus belle et plus grande InshAllah https://t.co/NwB1vdDpwu — ꪗᦔïꫀꪶ 🏴‍☠️ (@leid_10) June 14, 2022

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، تعرّض مركز ثقافي إسلامي بمدينة رين للتدنيس بعلامات معادية للإسلام.

وإثر ذلك تفقّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين المركز، وأعلن رفضه لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وتضامنه مع الجالية المسلمة.