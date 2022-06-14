الأخبار

مجهول يضرم النار داخل مسجد بمدينة رين غربي فرنسا (فيديو)

أعرب العديد من المسلمين الذين جاؤوا للصلاة عن انزعاجهم عندما شاهدوا الأضرار التي سبّبها الحريق (غيتي - أرشيفية)
14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202211:24 PM (مكة المكرمة)

أضرم مجهول النار داخل مسجد موروبا بمدينة رين غربي فرنسا، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا عبر مواقع التواصل بالبلاد.

وبث ناشطون مقاطع مصورة للحريق الذي وصل إلى أرجاء المسجد كافة، وسط محاولات من السكان وفريق الحماية المدنية لإطفائه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أكدت أن الحريق بدأ بعد إلقاء مجهول شعلة نارية من الخارج، وهو ما ينفي إمكانية وجود خلل في التيار الكهربائي أدى إلى اندلاع الحريق.

وكشفت صحيفة لوفيغارو أن مكتب المدعي العام في رين أعلن فتح تحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن إصابات.

ونقلت الصحيفة عن إمام المسجد محمدو ديكو قوله إن أحدًا لم يكن داخله وقت الحريق.

وأعرب العديد من المسلمين الذين جاؤوا للصلاة عن انزعاجهم عندما شاهدوا الأضرار التي سبّبها الحريق.

وانتقد مغردون عبر تويتر رد فعل وسائل الإعلام الفرنسية -خصوصًا الكبرى منها- التي لم تتحدث عن الحريق “كأن شيئًا لم يكن”.

وأبدى آخرون عزمهم على المساعدة حتى يعود المسجد كما كان وأفضل.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، تعرّض مركز ثقافي إسلامي بمدينة رين للتدنيس بعلامات معادية للإسلام.

وإثر ذلك تفقّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين المركز، وأعلن رفضه لمثل هذه الأعمال الاستفزازية وتضامنه مع الجالية المسلمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + لوفيغارو + مواقع التواصل الاجتماعي