الحكومة الإسرائيلية تخسر الأغلبية في البرلمان وتقف على شفا الانهيار.. والسبب “قانون المستوطنين”

بدا الائتلاف الحاكم الهش في إسرائيل على شفا الانهيار، بعد أن أفادت تقارير بأن عضوا بالكنيست عن حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليميني قال إنه “لم يعد جزءا” من الحكومة إلى حين تمديد قانون أنظمة الطوارئ الخاص بالمستوطنين في الضفة الغربية.

جاء هذا التطور في الوقت الذي اقترب فيه ائتلاف بينيت، الذي يضم أحزابا يمينية وأخرى ليبرالية وعربية، من الانهيار بعد عام من إنهائه فترة حكم بنيامين نتنياهو القياسية التي دامت 12 عاما.

وقال نير أورباخ، من حزب يمينا المتشدد، في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية “أبلغت رئيس الوزراء أنه بناء على الوضع الحالي، لم أعد جزءا من الائتلاف”.

ونقل البيان عن أورباخ قوله إن أعضاء الكنيست “المتطرفين والمعادين للصهيونية” أخذوا التحالف “في اتجاهات صعبة”.

وأضاف أنه يريد تجنب إجراء انتخابات أخرى ولن يصوت على حل البرلمان، على الرغم من أن مغادرته جعلت ائتلاف بينيت يحتاج إلى نائبين ليصل إلى الأغلبية المطلوبة، إذ إن لديه 59 مقعدا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا.

وقال نتنياهو، زعيم المعارضة الآن، الذي تعهد بالعودة على الرغم من محاكمته بتهمة الفساد، إن الحكومة تقيم “واحدة من أطول الجنازات في التاريخ”.

مستشار وزير الخارجية الفلسطيني للجزيرة مباشر: الحكومة الإسرائيلية الحالية تشرعن الجرائم الإرهابية للمستوطنين pic.twitter.com/YqxnxHUxYD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2022

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أخفقت الأسبوع الماضي في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية الذي يعامِل المستوطنين بالضفة معاملة الإسرائيليين.

وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ الذي سنه الكنيست عام 1967، نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري. ويجري تمديد القانون كل 5 سنوات في الكنيست.

وأدى رفض مشروع القانون إلى زيادة احتمال إجراء خامس انتخابات في غضون 3 سنوات، على الرغم من أنه من المرجح إعادة مشروع القانون إلى الكنيست في محاولة ثانية للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر.

ووقع قانون المستوطنين، الذي يحظى عادة بتأييد واسع في البرلمان وتم تجديده بشكل متكرر على مدى العقود الخمسة الماضية، ضحية للمناخ المرير على نحو متزايد بين الحكومة والمعارضة.

ويضع قرار أورباخ الحكومة الإسرائيلية أمام صعوبات في تمرير قوانين بالكنيست.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فقدت قبل أكثر من شهر، أغلبيتها بالكنيست، بعد انسحاب النائبة اليمينية عيديت سيلمان.