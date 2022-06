تواصل احتجاجات آلاف المسلمين في الهند.. وقضاة يدينون هدم منزل ناشط مسلم (فيديو)

شارك آلاف المسلمين في مسيرة بمدينة كلكتا شرقي الهند، اليوم الثلاثاء، في ثاني أسبوع من الاحتجاجات، بينما قال 6 من كبار القضاة السابقين إن حكومة إحدى الولايات خالفت القانون عندما هدمت منزل ناشط مسلم.

ونزل المسلمون إلى الشوارع في مختلف أنحاء الهند للاحتجاج على تصريحات مناوئة للإسلام ومسيئة للنبي محمد ﷺ، أدلى بها عضوان في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

واندلعت اشتباكات مع هندوس وأفراد الشرطة في مناطق عدة، واعتُقل 400 شخص على الأقل.

وفي ولاية أوتار براديش (شمالي البلاد)، أمر رئيس حكومتها يوجي أديتياناث -وهو هندوسي متشدد- في مطلع الأسبوع بهدم المباني المخالفة الخاصة بالمتهمين بـ”الضلوع في أحداث الشغب” التي وقعت الأسبوع الماضي، ومن بينها منزل الناشط محمد جاويد.

وفي خطاب موجه إلى رئيس القضاة، أدان القضاة الستة السابقون و6 محامين بارزين هدم منزل جاويد، وطالبوا المحكمة العليا باتخاذ إجراء “لوقف تدهور وضع القانون والنظام” في أوتار براديش.

وقالوا في الخطاب “بدلًا من منح المتظاهرين فرصة لسماعهم والسماح لهم بالمشاركة في احتجاجات سلمية، يبدو أن حكومة ولاية أوتار براديش أجازت اتخاذ إجراءات عنيفة ضد هؤلاء المواطنين”.

كما انتقد الخطاب مشاهد العنف مثل تعذيب المسلمين في أماكن الاحتجاز، والاعتداء على فتيان مسلمين بشكل مهين خلال الاحتجاجات، وهي المشاهد التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

واندلعت الاحتجاجات التي امتدت إلى العديد من المدن في شمالي وشرقي الهند، بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد ﷺ، أدلت بها مسؤولة ومسؤول بالحزب الحاكم في مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران الجاري.

وأوقف الحزب المسؤولة عن التصريحات المسيئة، وقال إنه يدين أي إهانة لأي ديانة. لكن منتقدين يقولون إن استقطابًا دينيًّا تعمق في الهند منذ وصول مودي إلى الحكم عام 2014، وحتى الآن لم يعلّق رئيس الوزراء على هذا الموضوع.

وقدّمت دول -من بينها قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإيران- احتجاجات دبلوماسية على التصريحات المعادية للإسلام.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في الهند مقطعًا مصورًا لمسلم في منطقة أتالا بولاية أوتار براديش، يقوم بتفريغ المحل الصغير الذي يملكه من البضائع خوفًا من هدمه في أي وقت.

