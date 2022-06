أوربا تبحث شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل

بحثت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي.

وقالت كارين الهرار، الثلاثاء، في تغريدة على حسابها في تويتر “التقيت الليلة الماضية برئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي للقارة الأوربية التي تواجه أزمة طاقة حادة”.

وأضافت “شكلنا بالفعل في مارس فِرقًا تعمل مع الاتحاد الأوربي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي لأوربا. سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعّال يكون مثالًا يحتذى به في العالم”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد وصلت إلى إسرائيل الاثنين والتقت مع وزير الخارجية يائير لابيد، وستلتقي الثلاثاء، رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “لقد استمتعت باستضافة رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين هذا المساء. في العام الماضي، أعدنا تأهيل علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي. هذه العلاقات هي رصيد إستراتيجي لدولة إسرائيل وسنواصل العمل على تقويتها”.

وفي نهاية شهر مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي “تستعد دولة إسرائيل لمساعدة أوربا على تنويع مصادر طاقتها. تمثل أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى جانب القلق الحقيقي والصادق بشأن الأحداث الجارية في أوربا”.

I enjoyed hosting @EU_Commission President @vonderLeyen this evening. This past year, we rehabilitated our relations with the European Union. These ties are a strategic asset for the State of Israel, and we’ll continue working to strengthen them. 🇮🇱 🇪🇺 pic.twitter.com/oF0lnjJZuT

