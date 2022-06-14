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أوربا تبحث شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين (تويتر)
14/6/2022

بحثت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي.

وقالت كارين الهرار، الثلاثاء، في تغريدة على حسابها في تويتر “التقيت الليلة الماضية برئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي للقارة الأوربية التي تواجه أزمة طاقة حادة”.

وأضافت “شكلنا بالفعل في مارس فِرقًا تعمل مع الاتحاد الأوربي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي لأوربا. سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعّال يكون مثالًا يحتذى به في العالم”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد وصلت إلى إسرائيل الاثنين والتقت مع وزير الخارجية يائير لابيد، وستلتقي الثلاثاء، رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “لقد استمتعت باستضافة رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين هذا المساء. في العام الماضي، أعدنا تأهيل علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي. هذه العلاقات هي رصيد إستراتيجي لدولة إسرائيل وسنواصل العمل على تقويتها”.

وفي نهاية شهر مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي “تستعد دولة إسرائيل لمساعدة أوربا على تنويع مصادر طاقتها. تمثل أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى جانب القلق الحقيقي والصادق بشأن الأحداث الجارية في أوربا”.

كما قالت في تصريح آنذاك “في ضوء الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغاز الطبيعي للقارة الأوربية، أوعزت وزيرة الطاقة لموظفي الوزارة بتسريع الاستعدادات الاستراتيجية لإطلاق جولة عطاء رابعة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر”.

بدوره، قال المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية في المؤتمر ذاته “لقد غيّرت الأحداث الجيوسياسية حول العالم وأزمة الطاقة العالمية التي أحدثتها حالة سوق الطاقة. وبعد الأزمة، أطلقنا محادثات مع نظرائنا الدوليين، وخاصة في أوربا والولايات المتحدة ومصر في محاولة لفهم استراتيجيتهم في مواجهة الأزمة”.

وأضاف “من المهم التأكيد على أننا نتفق نحن والأوربيون على أن أهم خطوة استراتيجية في التغلب على الأزمة هي تسريع تطوير الطاقات المتجددة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الحاجة العالمية للغاز الطبيعي في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط”.

وتابع “صرح الأوربيون بوضوح شديد بأنهم إذا لم يجدوا مصادر كافية كبدائل للغاز الطبيعي الذي يحتاجون إليه، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ستضطر إلى العودة إلى استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء”.

المصدر : الأناضول