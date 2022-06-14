أوربا تبحث شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل

بحثت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار شراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي.

وقالت كارين الهرار، الثلاثاء، في تغريدة على حسابها في تويتر “التقيت الليلة الماضية برئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين التي شكرتني على العمل الجاد لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي للقارة الأوربية التي تواجه أزمة طاقة حادة”.

وأضافت “شكلنا بالفعل في مارس فِرقًا تعمل مع الاتحاد الأوربي على اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي لأوربا. سأستمر في العمل لخلق اقتصاد طاقة موثوق به وفعّال يكون مثالًا يحتذى به في العالم”.

אמש נפגשתי עם נשיאת האיחוד האירופי @vonderleyen שהודתה לי על העבודה המאומצת למכירת גז טבעי ישראלי ליבשת אירופה, המתמודדת עם משבר אנרגיה חריף. כבר במרץ הקמנו צוותים שעובדים עם הא״א על הסכם למכירת גז טבעי ישראלי לאירופה. אמשיך לפעול ליצירת משק אנרגיה אמין ויעיל המשמש דוגמה לעולם pic.twitter.com/51A8blAdUa — קארין אלהרר 🟠 Karine Elharrar (@KElharrar) June 14, 2022

وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد وصلت إلى إسرائيل الاثنين والتقت مع وزير الخارجية يائير لابيد، وستلتقي الثلاثاء، رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “لقد استمتعت باستضافة رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين هذا المساء. في العام الماضي، أعدنا تأهيل علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي. هذه العلاقات هي رصيد إستراتيجي لدولة إسرائيل وسنواصل العمل على تقويتها”.

وفي نهاية شهر مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي “تستعد دولة إسرائيل لمساعدة أوربا على تنويع مصادر طاقتها. تمثل أزمة الطاقة العالمية فرصة لدولة إسرائيل لتصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى جانب القلق الحقيقي والصادق بشأن الأحداث الجارية في أوربا”.

I enjoyed hosting @EU_Commission President @vonderLeyen this evening. This past year, we rehabilitated our relations with the European Union. These ties are a strategic asset for the State of Israel, and we’ll continue working to strengthen them. 🇮🇱 🇪🇺 pic.twitter.com/oF0lnjJZuT — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 13, 2022

كما قالت في تصريح آنذاك “في ضوء الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغاز الطبيعي للقارة الأوربية، أوعزت وزيرة الطاقة لموظفي الوزارة بتسريع الاستعدادات الاستراتيجية لإطلاق جولة عطاء رابعة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر”.

بدوره، قال المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية في المؤتمر ذاته “لقد غيّرت الأحداث الجيوسياسية حول العالم وأزمة الطاقة العالمية التي أحدثتها حالة سوق الطاقة. وبعد الأزمة، أطلقنا محادثات مع نظرائنا الدوليين، وخاصة في أوربا والولايات المتحدة ومصر في محاولة لفهم استراتيجيتهم في مواجهة الأزمة”.

وأضاف “من المهم التأكيد على أننا نتفق نحن والأوربيون على أن أهم خطوة استراتيجية في التغلب على الأزمة هي تسريع تطوير الطاقات المتجددة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الحاجة العالمية للغاز الطبيعي في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط”.

وتابع “صرح الأوربيون بوضوح شديد بأنهم إذا لم يجدوا مصادر كافية كبدائل للغاز الطبيعي الذي يحتاجون إليه، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ستضطر إلى العودة إلى استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء”.