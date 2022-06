ناشطون بريطانيون يجبرون شرطة لندن على إطلاق سراح مهاجر غير نظامي (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات لمواجهات بين عشرات الناشطين وقوات الأمن في منطقة بيكهام جنوب شرقي العاصمة البريطانية لندن، عقب إلقاء القبض على مهاجر غير نظامي، مما أجبر الشرطة على إطلاق سراحه.

وأظهرت الفيديوهات والصور مظاهر الاحتجاج والمواجهات التي اندلعت بين الناشطين وأفراد الشرطة أول أمس.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن ضباط الهجرة الذين حاولوا اعتقال المهاجر، اضطروا إلى التراجع التكتيكي بعد أن واجهتهم حشود من سكان لندن وهم يهتفون “دعه يذهب”.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين أحاطوا بشاحنة إنفاذ قوانين الهجرة واشتبكوا مع قوات الأمن، مما اضطرت معه الشرطة لطلب الدعم من وزارة الداخلية بعد أن تضخم الحشد إلى أكثر من 100 شخص.

وكشف المسؤولون أن الرجل الذي يُعتقد أنه نيجيري ويُشتبه في تجاوز مدة تأشيرته، تم الإفراج عنه بكفالة.

وانتشر مقطع مصور على نطاق واسع عبر المنصات، يوثق رحيل شاحنة الشرطة فارغة بعد أن أُجبِرت على ترك المهاجر الذي ألقت القبض عليه.

كما أظهرمقطع آخر الضباط وهم يغادرون بينما يهتف الحشود وراءهم “لا تعودوا إلى بيكهام”.

وفي سياق متصل، رفض القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لترحيل مهاجرين غير نظاميين من المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن “تم رفض هذا الطعن” المقدَّم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون الذي يهدف إلى إيقاف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش التي تشهد زيادة كبيرة.

Another immigration raid successfully RESISTED. The man was released back to his home after we blocked the van from moving 👏

As cops left we shouted “don’t come back to Peckham”, but we know they’ll be back and when they are we need to turn out like this again. Well done all. pic.twitter.com/9im57wyLKf

— Shelly Asquith (@ShellyAsquith) June 11, 2022