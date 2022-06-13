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مسؤول هندي سابق يصف اعتداء الشرطة على المسلمين بـ”المشاهد الجميلة” (فيديو)

الشرطة الهندية قمعت متظاهرين خلال احتجاج ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد (رويترز)
12/6/2022

وصف الكاتب الهندي ورئيس شرطة ولاية كيرلا الهندية سابقًا “أن سي أسثانا”، مشاهد عنف الشرطة ضد المسلمين المشاركين في الاحتجاجات ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الجمعة، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، بـ”الجميلة”، مؤكدًا دعمه الكامل للعنف ضد أبناء الأقليات الإسلامية.

وأعاد أسثانا عبر حسابه على تويتر مشاركة فيديو يوثق إقدام عناصر الشرطة على ضرب المتظاهرين المسلمين. معتبرًا أن احتجاجات المسلمين ضد الإساءة إلى رسولهم مجرد “غوغاء”، وأنه يجب “الاعتداء عليهم بشكل أقوى من ذلك وأشد.

 

وأضاف أسثانا “يحاول الصحفيون المعادون لرئيس الوزراء والحزب الحاكم إظهار تلك المظاهرات على أنها احتجاجات عفوية اندلعت في جميع أنحاء البلاد”، متابعًا “لا لا.. اعتقد وجود سبب قوي لوجود تلك الاحتجاجات، وهي كمثيلاتها من المؤامرات المنظمة لتشويه سمعة الهند”.

فيما تفاخر عضو المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم بولاية أوتار خاند بالفيديو الذي أظهر ضابطًا يعذب مجموعة من المسلمين خرجوا في مظاهرة احتجاجًا على الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وتعرّض أسثانا إلى انتقاد لاذع من النشطاء والمتابعين له عبر تويتر، حيث رد عليه حساب باسم جافير سينغ “لغتك عن المواطنين الهنود سيئة ومنحطة للغاية، والمؤكد أنها ليست لغة قائد شرطة سابق، بل هي لغة اللصوص في الشوارع، هل كل قادة الشرطة الهندية مثلك؟ إذا كان ذلك حقيقيًا، فأنا أفهم الآن لماذا دائمًا هناك نداءات بتجريم عناصر الشرطة”.

 

كما شاركت المغردة سوما ميشرا تغريدة الضابط السابق وعلّقت ساخرة “رجاء للجميع، هذا الشخص يحتاج لمعروف من أي واحد منكم، إنه بحاجة ماسة للرعاية الطبية”، فيما استنكر مغردون آخرون اللجوء المفرض للعنف ضد مدنيين عزّل أرادوا التعبير عن مواقفهم الدينية.

وقال مسؤولون هنود، اليوم الأحد، إن السلطات في ولاية أوتار براديش الهندية هدمت منازل أشخاص عدة متهمين بالتظاهر والمشاركة في أعمال شغب الأسبوع الماضي بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل