مسؤول هندي سابق يصف اعتداء الشرطة على المسلمين بـ”المشاهد الجميلة” (فيديو)

وصف الكاتب الهندي ورئيس شرطة ولاية كيرلا الهندية سابقًا “أن سي أسثانا”، مشاهد عنف الشرطة ضد المسلمين المشاركين في الاحتجاجات ضد التصريحات المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- الجمعة، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، بـ”الجميلة”، مؤكدًا دعمه الكامل للعنف ضد أبناء الأقليات الإسلامية.

وأعاد أسثانا عبر حسابه على تويتر مشاركة فيديو يوثق إقدام عناصر الشرطة على ضرب المتظاهرين المسلمين. معتبرًا أن احتجاجات المسلمين ضد الإساءة إلى رسولهم مجرد “غوغاء”، وأنه يجب “الاعتداء عليهم بشكل أقوى من ذلك وأشد“.

"مشهد جميل.. يجب أن يتعرضوا للضرب أكثر" .. كاتب هندي وضابط سابق يصف احتجاجات المسلمين على الإساءة للنبي الكريم بـ "الغوغائية"#الهند pic.twitter.com/aynM5jqJcb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2022

Beautiful scene! When police have registered cases, law must be allowed to take its course. Protest actions despite cases is pure goondaism. They deserved to be beaten harder. केस हो जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन गुंडई है। पुलिस ने ठीक किया। और ठुकाई करनी थी। @myogiadityanath https://t.co/sauyQBCFRh — Dr. N. C. Asthana, IPS (Retd) (@NcAsthana) June 10, 2022

وأضاف أسثانا “يحاول الصحفيون المعادون لرئيس الوزراء والحزب الحاكم إظهار تلك المظاهرات على أنها احتجاجات عفوية اندلعت في جميع أنحاء البلاد”، متابعًا “لا لا.. اعتقد وجود سبب قوي لوجود تلك الاحتجاجات، وهي كمثيلاتها من المؤامرات المنظمة لتشويه سمعة الهند”.

فيما تفاخر عضو المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم بولاية أوتار خاند بالفيديو الذي أظهر ضابطًا يعذب مجموعة من المسلمين خرجوا في مظاهرة احتجاجًا على الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

The anti-Modi/Yogi/BJP pimp journalists are trying to project as if spontaneous protests 'erupted' across the country. No, there is no reason to believe so. As it was for the anti-CAA protests, they are also 'organized' in a conspiracy to discredit India and tarnish its image. — Dr. N. C. Asthana, IPS (Retd) (@NcAsthana) June 10, 2022

وتعرّض أسثانا إلى انتقاد لاذع من النشطاء والمتابعين له عبر تويتر، حيث رد عليه حساب باسم جافير سينغ “لغتك عن المواطنين الهنود سيئة ومنحطة للغاية، والمؤكد أنها ليست لغة قائد شرطة سابق، بل هي لغة اللصوص في الشوارع، هل كل قادة الشرطة الهندية مثلك؟ إذا كان ذلك حقيقيًا، فأنا أفهم الآن لماذا دائمًا هناك نداءات بتجريم عناصر الشرطة”.

Its language towards the citizens of the country is very low. It is not at all at the level of any IPS/DGP(Retd.) post.Your language level is like a street pickpocket.Are there such DGPs in the states? Then the reason for criminalization of police can be understood. Shame on you. https://t.co/nrZs14DoSb — Dr.Jagvir Singh (@dahiya_jagvir) June 12, 2022

كما شاركت المغردة سوما ميشرا تغريدة الضابط السابق وعلّقت ساخرة “رجاء للجميع، هذا الشخص يحتاج لمعروف من أي واحد منكم، إنه بحاجة ماسة للرعاية الطبية”، فيما استنكر مغردون آخرون اللجوء المفرض للعنف ضد مدنيين عزّل أرادوا التعبير عن مواقفهم الدينية.

"نعيد الهدايا للمتمردين".. عضو المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم بولاية أوتار خاند في #الهند متفاخرا بفيديو لضابط يعذب مجموعة من المسلمين خرجوا في مظاهرة احتجاجا على الإساءة للنبي الكريم #الهند pic.twitter.com/BPKo62uBAb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2022

Someone pls favour this person. He desperately need medical attention. https://t.co/iz61R5SMAz — soma mishra (@mishrasoma) June 12, 2022

وقال مسؤولون هنود، اليوم الأحد، إن السلطات في ولاية أوتار براديش الهندية هدمت منازل أشخاص عدة متهمين بالتظاهر والمشاركة في أعمال شغب الأسبوع الماضي بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم.