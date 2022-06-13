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تفاعل واسع مع طريقة وداع طلاب مدرسة سعودية لعامل نظافة قبل سفره (فيديو)

العامل بعد تسلمه شهادة ومبلغ مالي وسط تصفيق حار من طلاب المدرسة والإدارة (مواقع التواصل)
12/6/2022

تداول مغردون ونشطاء سعوديون مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تكريم طلاب مدرسة بن عثيمين الثانوية بمنطقة نجران جنوب غربي السعودية لأحد عمال النظافة في المدرسة، والذي أنهى عمله مرددين هتافات باسمه.

وأظهرت مقاطع الفيديو العامل في ساحة المدرسة، وهو يتسلم شهادة تقدير وسط تصفيق حار من طلاب المدرسة والهيئة الإدارية.

وفي بادرة إنسانية، قام طلاب المدرسة بجمع مبلغ مالي من مصروفهم الخاص، وقدموه للعامل عرفانًا منهم وتقديرًا لما قدمه خلال مسيرته معهم التي امتدت لسنوات.

وظهر في الفيديو، عامل المدرسة يلوح للطلاب بيده، أثناء توديعهم له قبل سفره، وقد اصطف طلاب الصفوف جميعهم في شرفات المدرسة، وصفقوا له بحرارة.

ولاقى الفيديو، انتشارًا وتفاعلًا واسعين على منصات التواصل بسبب طريقة الطلاب في توديع العامل، واعترافهم بما قدمه لهم وللمدرسة.

وأشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطلاب وإدارة المدرسة للعامل، على أنها بادرة طيبة ولمسة وفاء جميلة نظير سني خدماته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي