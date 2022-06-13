تفاعل واسع مع طريقة وداع طلاب مدرسة سعودية لعامل نظافة قبل سفره (فيديو)

تداول مغردون ونشطاء سعوديون مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تكريم طلاب مدرسة بن عثيمين الثانوية بمنطقة نجران جنوب غربي السعودية لأحد عمال النظافة في المدرسة، والذي أنهى عمله مرددين هتافات باسمه.

وأظهرت مقاطع الفيديو العامل في ساحة المدرسة، وهو يتسلم شهادة تقدير وسط تصفيق حار من طلاب المدرسة والهيئة الإدارية.

وفي بادرة إنسانية، قام طلاب المدرسة بجمع مبلغ مالي من مصروفهم الخاص، وقدموه للعامل عرفانًا منهم وتقديرًا لما قدمه خلال مسيرته معهم التي امتدت لسنوات.

طلاب يودعون عامل مدرستهم

بعد أن قضى سنين عمرهـ معهم pic.twitter.com/Dl03TvshcV — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) June 9, 2022

وظهر في الفيديو، عامل المدرسة يلوح للطلاب بيده، أثناء توديعهم له قبل سفره، وقد اصطف طلاب الصفوف جميعهم في شرفات المدرسة، وصفقوا له بحرارة.

ولاقى الفيديو، انتشارًا وتفاعلًا واسعين على منصات التواصل بسبب طريقة الطلاب في توديع العامل، واعترافهم بما قدمه لهم وللمدرسة.

تكريم عامل غير سعودي بمدرسة في نجران بعد انتهاء مدة عمله بالمملكة..

جمال المعيقل: شكرا للمدرسة على هذه اللمسة الإنسانية.. وشكرا للمعلمين على المبادرة الطيبة.. وشكرا لأهالي الطلاب على حسن تربيتهم @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jyq1YFDTQb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 9, 2022

#نجران_الانᅠ

طلاب ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين بنجران يودعون عامل المدرسة (( راجو )) قبل مغادرته لبلاده لمسة وفاء جميلة نظير سنوات طويلة من العمل بالمدرسة ،،،@MOE_NJR_02_0024 pic.twitter.com/6JlEp1VDyZ — مهدي بن جوبان (@mahdigoban) June 9, 2022

وأشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطلاب وإدارة المدرسة للعامل، على أنها بادرة طيبة ولمسة وفاء جميلة نظير سني خدماته.

#بالمختصر

عنوان الوفاء

مدرسة بن عثيمين الثانوية بنجران

شكراً لمدير المدرسة 🌹🌹🌹

شكراً رائد النشاط 🌹🌹🌹

شكراً لكافة أخواني المعلمين 🌹🌹🌹

شكراً لجميع الطلاب 🌹🌹🌹#نجران_الآن pic.twitter.com/ZA87lXAJaD — أحمد آل عتيق (@ahmedalateq1) June 9, 2022

في نجران نجران نجران ..

في لمسة وفاء في نجران تكريم عامل غير سعودي في مدرسة القابل بعد انتهاء مدة عمله بالمملكة .

شكرا لجميع من شارك هذه الفرحه .. pic.twitter.com/1NwYGo5kGV — فايز صالح الحارث (@fayz_alyamy) June 10, 2022