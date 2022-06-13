انهيار في سوق العملات المشفرة وبيتكوين تخسر 12.5%

انخفضت قيمة سوق العملات الرقمية، اليوم الاثنين، إلى أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لموقع (كوين ماركت كاب) للبيانات، ووصلت إلى 926 مليار دولار.

وتم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم بانخفاض بنسبة 12.5% على أساس يومي إلى 23950 دولارا.

وزادت توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم في مايو/أيار لأعلى مستوياته منذ عام 1981.

وبلغت قيمة بيتكوين السوقية 457.6 مليار دولار، بإجمالي 19.066 مليون وحدة متداولة من 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر إيثيريوم بنسبة 16.19% إلى 1227 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 148 مليار دولار.

وهبطت عملة “بي إن بي” بنسبة 12.9% إلى 224.3 دولارا، لتصل قيمتها السوقية إلى 36.7 مليار دولار.

وإجمالا، انخفضت القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم إلى 976 مليار دولار، موزعة على 19838 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 526 منصة، حسب بيانات موقع “كوين ماركت كاب”.

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية مثل العملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.

وفي حين أن سوق العملات الرقمية كان يساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل 7 أشهر، فإنه يقترب الآن من تريليون دولار.

وفي عام 2021، اجتذب هذا القطاع -الذي ما زال يُعد ناشئا- عددا متزايدا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتَهم للمخاطر السياساتُ المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

لكن زيادة سعر الفائدة على الدولار التي قررها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لإيقاف التضخم الجامح، تلقي بثقلها على الأسواق.