النتائج الأولية تظهر تقاربا بين معسكر ماكرون واليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن النتائج الأولية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا أظهرت تقاربًا بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وأحزاب اليسار.

وقالت مصادر سياسية للوكالة إن هناك توقعات قوية بأن يحتفظ حزب ماكرون والأحزاب المتحالفة معه بالأغلبية في الجمعية الوطنية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت، الأحد.

وسيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل/نيسان الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، قادرًا على الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته بحريّة.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إن “التحالف الرئاسي هو القوة السياسية الوحيدة المؤهلة للحصول على الأغلبية”.

بالمقابل أعلن جان لوك ميلينشون القيادي اليساري ورئيس حزب فرنسا الأبية إن الحزب الرئاسي انهزم في الانتخابات التشريعية لعام 2022 داعيًا ناخبي اليسار إلى مزيد من العمل بهدف تسجيل نتائج أحسن وأعلى في الجولة الثانية.

وأشارت التوقعات، مساء الأحد، إلى أن معسكر الرئيس المنتمي لتيار الوسط حصل على ما يتراوح ما بين 25.2% و25.6%، وهي تقريبًا النسبة نفسها التي حصل عليها التحالف اليساري التي تراوحت ما بين 25.1% إلى 26.1%.

ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أغلبية واضحة للرئيس في توزيع المقاعد بعد الجولة الثانية من الانتخابات.

وأظهرت التوقعات الأولية أن معسكر ماكرون يمكن أن يفوز بنحو 255 إلى 310 مقاعد من أصل 577 مقعدًا في الجمعية الوطنية، مما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على ما يكفي من المقاعد للحصول على أغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدًا.

ويأتي في المرتبة الثالثة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل/نيسان، وحصل وفق التقديرات على 20% من الأصوات متقدمًا بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.



ويمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 نائبًا لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية مستقلة.

على صعيد آخر تفيد التقديرات بأن ما بين 52 إلى 53% من الناخبين الفرنسيين امتنعوا عن التصويت، الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يتم إجراؤه بعد الانتخابات الرئاسية.