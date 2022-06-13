إدارة الدواء الأمريكية: لقاح فايزر لمواجهة كورونا آمن للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات

قال مراجعون من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية إن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن وفعال للاستخدام لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وأضاف مراجعو الإدارة الأمريكية، في وثائق موجزة نُشرت الأحد، أن تقييمهم “لم يُظهر أي مخاوف جديدة بشأن السلامة لاستخدام اللقاح عند الأطفال الصغار”.

ونشرت الإدارة بيانات تجربة فايزر قبل اجتماع يعقده مستشاروها الخارجيون في 15 يونيو/حزيران، وستحدد توصيات الاجتماع قرار إدارة الأغذية والدواء بشأن اللقاحات.

وقال موظفو الإدارة إن البيانات المتاحة حتى الآن تدعم فاعلية السلسلة الأولية المكونة من 3 جرعات للقاح فايزر- بيونتيك في الوقاية من فيروس كوفيد-19 في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 4 سنوات.

واقترح تحليل مبكر لبيانات لقاح فايزر- بيونتيك، استنادًا إلى 10 حالات مصحوبة بأعراض كوفيد- 19 تم تحديدها عندما كان متحور فيروس كورونا (أوميكرون) سائدًا، أن فعالية اللقاح بلغت 80.3% لدى الفئة العمرية الأقل من 5 سنوات.

وكانت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية قد نشرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مراجعة أولى أكدت فيها أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا يبدو آمنًا وفعالًا للاستخدام لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عامًا.

كما أعلن علماء في الإدارة الأمريكية أن إيجابيات لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا لدى الأطفال في الفئة العمرية بين 5 أعوام و11 عامًا، تتجاوز بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب، مشيرين إلى أن اللقاح أظهر فاعلية بنسبة 90.7% ضد الوباء خلال التجارب السريرية.