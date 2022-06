ممثل أمريكي يجمع أكثر من 200 ألف توقيع مناهض لمنصة “باي بال” بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

ندد الممثل الأمريكي مارك روفالو برفض منصة الدفع عبر الإنترنت (باي بال) تقديم خدماتها للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعاها إلى إيقاف التمييز ضد الفلسطينيين.

وكتب روفالو على تويتر “أيها الأصدقاء، تعمل (باي بال) في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لكنها ترفض تقديم الخدمة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في انتهاك مباشر لقوانين الأمم المتحدة”.

وطالب ممثل هوليوود -الحائز على العديد من الجوائز- بمقاطعة منصة الدفع العالمية، مشددًا على ضرورة “إنهاء التمييز الذي لا أساس له”.

وأرفق خلال تغريدته رابطًا للمشاركة في عريضة على الإنترنت ضد إجراءات باي بال التمييزية، حيث يهدف إلى جمع 250 ألف توقيع للضغط على المنصة للتراجع عن قرارها.

Friends: Paypal operates in Israel’s illegal settlements—but is refusing to provide service to Palestinians in Gaza and West Bank, in direct violation of UN guidelines.

Join the international call to Paypal to end its baseless discrimination now.https://t.co/TdWjNWuEMl

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 6, 2022