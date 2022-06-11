مصر.. موجة حارة تثير قلق الأهالي وغضب من استمرار قطع الأشجار

تشهد مصر ارتفاعًا شديدًا لدرجات الحرارة في مختلف المحافظات، بينما عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالقلق والغضب من قطع الأشجار واختفاء المساحات الخضراء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عبر حسابها على فيسبوك أنه “لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز 40 درجة مئوية”.

كما وصلت شدة الحرارة في صعيد مصر إلى 45 درجة، بينما شهدت السواحل الشمالية 36 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق.

وشددت هيئة الأرصاد المصرية على ضرورة الإكثار من تناول المشروبات وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة مؤكدين أن قطع الأشجار واختفاء المساحات الخضراء زاد من معاناتهم.

وكتب حساب لفتاة تُدعى داليا جمال “قطع الأشجار وراء ارتفاع درجات الحرارة، منهم لله اللي خلونا نعيش في جهنم، ربنا ينتقم منهم”.

وأشارت على فيسبوك إلى تأثير الطقس الحار على البشر حيث يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

ونشر حساب آخر لشخص يُدعى أحمد أشرف أن عمليات إزالة الأشجار تمت بدون علم أو موافقة من وزارة البيئة، مما أدى إلى زيادة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال أحمد “مؤخرًا وزارة التنمية المحلية بعتت (أرسلت) للمؤسسات أن لو في شجر معترض أي مشروع ياريت تبلغوا وزارة البيئة والزراعة عشان يلاقوا حل لنقل الأشجار بطريقة علمية”.

واقترح حساب آخر لمتابع يُدعى وليد تطبيق سياسات جديدة تتعلق بالعمل في الأماكن المفتوحة تناسب طبيعة درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف للحفاظ على حياة العاملين.

وتفاعل متابعون آخرون مع موجة الحرارة الشديدة بطريقة ساخرة مؤكدين أن الصيف يحتاج إلى الابتعاد عن الشوارع ووسائل المواصلات.