مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض: واشنطن لن تقدم مساعدات للسودان إلا بعد الانتخابات (فيديو)

قالت جانيت إليغوت، المسؤولة السابقة بالبيت الأبيض عن الشؤون السودانية ومسؤولة الاتصال بين مكتب التحقيقات الفيدرالية والحكومة السودانية سابقا، إن المساعدات المالية الأمريكية الموجهة للسودان موجودة وجاهزة، لكن لن يتم تسليمها إلا بعد إجراء الانتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، يوم الجمعة، أن المكون العسكري مدعو لتقديم خارطة طريق كاملة وقابلة للتنفيذ بخصوص المستقبل السياسي والاقتصادي للسودان.

وتابعت بالقول “إن السودان كانت متجهة لحرب أهلية لولا تدخل الجيش”.

وكشفت المسؤولة الأمريكية السابقة أنه منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير دخلت السودان في أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، والوضع ازداد تحت الحكومة المدنية العسكرية. مضيفة أن الجيش اليوم بإمكانه أن يدفع بالأمور نحو الأمام، ويحقق الانتقال السياسي.

وأوضحت أنه آن الأوان لبناء أواصر الثقة بين المكون العسكري والسياسي على قاعدة احترام إرادة الشعب بمشاركة جميع الأطراف، وإلا فإن هناك “احتمالية لعودة الأحزاب الإسلامية للحكم خلال الانتخابات المقبلة”.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم قد أوضحت أن اجتماع قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- مع المكون العسكري تم بدعم من السفارة السعودية وبحضور الوفد الأمريكي. مضيفة أن هذا الاجتماع جاء بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة السياسية الراهنة والوصول إلى عملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي.