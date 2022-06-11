المحكمة العليا البريطانية تسمح بمواصلة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

قالت صحيفة الغارديان إن المحكمة العليا البريطانية سمحت للحكومة بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.

ورفض قاضي المحكمة منح “إغاثة مؤقتة” كإجراء عاجل استجابة لطلب قدمه العديد من طالبي اللجوء الذين يواجهون شبح الترحيل.

وقالت المحكمة في قراراها، الجمعة، إنه “لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا”، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وفي المقابل، أجازت المحكمة لممثلي المعنيين بالأمر اللجوء إلى محكمة الطعن للبت في قرارها بحد أقصى الإثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت الصحيفة أن محامين يمثلون طالبي اللجوء والمجموعات الداعمة لهم قالوا إن السياسة المعتمدة في هذا الملف “غير قانونية” وسعوا للحصول على أمر قضائي عاجل لوقف رحلة الأسبوع المقبل والرحلات الأخرى قبل جلسة استماع كاملة للقضية في وقت لاحق.

ولن يمنع القرار اللاجئين الأفراد من تقديم مزيد من الطعون القانونية لترحيلهم إلى رواندا، أو المراجعة القضائية.

ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضًا بالحكم قائلاً “لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض الأرواح للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة في العالم على كسر نموذج الأعمال التجارية لهؤلاء المجرمين الذين لا يرحمون”.

كانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تحديد تاريخ 14 يونيو الجاري موعدا لإقلاع اول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها “اتفاق هجرة” مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

وأكدت باتيل أن القرار يشمل أولا “أولئك الذين عبروا الحدود البريطانية بطريقة غير قانونية وخطرة ودون أي مبرر، لاسيما من قطعوا القناة الإنجليزية (المانش) من فرنسا في قوارب مطاطية”.

وبينما لم يتم الإفصاح عن هوية المشمولين بالخطة، لكن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا سيشمل بشكل أساسي الذكور البالغين غير المتزوجين، حسبما نقلت “بي بي سي” في أبريل الماضي.